محمد سعيد

90 دقيقة من الثقة الكاملة: سعود عبد الحميد يثبت أقدامه في حملة لانس الإعجازية .. وحارس تولوز لم يفسد عليه فرحة الانتصار!

مشاركة مثالية للنجم السعودي في انتصار لانس واعتلاء صدارة الدوري الفرنسي

للمباراة الثانية على التوالي، يقابل النجم سعود عبد الحميد، ثقة مدربه بيير ساج، المدير الفني لفريق لانس الفرنسي، بطريقة مثالية، حيث بدأ مباراة تولوز خارج الديار في التشكيلة الأساسية، وكان أحد أفضل عناصر الفريق وساهم بشكل مؤثر في الفوز.

وخطوة بخطوة يقدم النجم السعودي نفسه إلى الجماهير الفرنسية بأفضل صورة ممكنة، حيث يضع بصمة في كل مباراة سواء على مستوى المساهمات بشكل مباشر في الانتصارات أو دفع الفريق إلى الفوز بنتائج عريضة.

وفي السطور التالية، ترصد النسخة العربية من "Goal" أبرز ما قدمه سعود عبد الحميد خلال مباراة لانس وتولوز ضمن منافسات الدوري الفرنسي..

  • سعود يقود لانس إلى صدارة الدوري الفرنسي

    قاد سعود عبد الحميد، فريقه للفوز على تولوز بثلاثية نظيفة، مساء الجمعة على ملعب دي تولوز، ضمن منافسات الجولة 17 من الدور الفرنسي 2025-2026.

    هذا الفوز رفع رصيد لانس إلى صدارة جدول ترتيب الدوي الفرنسي، برصيد 40 نقطة موسعًا الفارق مع باريس سان جيرمان إلى 4 نقاط، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل، بينما تجمد تولوز عند المركز الثامن بـ23 نقطة.

    صحيح أن المنافسة على لقب الدوري الفرنسي لم تصل إلى قمة ذروتها بعد، لكن ما يقدمه لانس حتى الآن أشبه بمعجزة، حيث يثبت أقدامه في الصدارة ويسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الحلم الأكبر والذي يتمثل في خطف اللقب من العملاق باريس سان جيرمان.

  • سعود يثبت أقدامه في تشكيلة لانس

    كانت مشاركة سعود عبد الحميد في مركز لاعب خط وسط أيمن خلال مباراة لانس أمام فينيي بكأس فرنسا، مؤشر واضح حول رغبة المدرب بيير ساج في الاعتماد على الظهير السعودي بشكل كبير في الفترة المقبلة، وهو ما أثبت صحته في المباراة التالية مباشرة.

    سعود بدأ مباراة تولوز أساسيًا بعدما قدم دلائل على أهميته داخل الفريق خلال مباراة الكأس الأخيرة، والتي ساهم خلالها بشكل مؤثر في الفوز، من خلال صناعة الهدف الأول لزميله ريان فوفانا وتسجيل الهدف الثاني لفريقه.

    وأمام تولوز حصل سعود على الفرصة مجددًا ولم يخيب ظن مدربه، حيث لعب 90 دقيقة كاملة وكان أحد أهم العناصر في خطة فريقه الهجومية، حيث كان المحرك الأساسي لهجمات فريقه من الجبهة اليمنى وحرمه حارس المنافس من فرصة ذهبية لصناعة هدف للمباراة الثانية على التوالي.

    كيف حدث ذلك؟ في الدقيقة 85 وبينما كان لانس متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد عبر لاعبه ويزلي سعيد، تسلم سعود تمريرة في الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية رائعة لزميله ريان فوفانا الذي كان خاليًا من الرقابة فتسلم الكرة على صدره وأطلق قذيفة تصدى لها ريستس حارس تولوز، ومن ثم ارتدت الكرة إلى تومسون الذي أودعها الشباك بسهولة.

    صحيح أن الصناعة في هذا الهدف لن تذهب "حسابيًا" إلى الظهير السعودي، لكن على أرض الواقع فقد خلق من العدم هجمة خطيرة لفريقه تسببت في النهاية بهدف حسم المباراة تقريبًا وأجهض جميع محاولات المنافس للعودة.

  • FBL-FRA-CUP-LENS-FEIGNIES AULNOYEAFP

    أرقام سعود عبد الحميد في مباراة تولوز

    الهدف الثاني لم يكن البصمة الوحيدة لسعود عبد الحميد في مباراة تولوز، وهو ما تدلل عليه الأرقام بشكل واضح، حيث لعب النجم السعودي 90 دقيقة كاملة، قدم نفسه خلالها بشكل جيد قبل أن يستبدله بيير ساجا بعد ضمان الفوز، لحساب زميله أنتوني بيرمونت.

    وخلال 90 دقيقة لمس سعود عبد الحميد الكرة 59 مرة، وبلغت دقيقة تمريراته 98%، بواقع 40 تمريرة صحيحة من أصل 41، والأهم من ذلك أن 10 تمريرات فقط من إجمالي هذه التمريرات كان للخلف، وهذا يعني أن 70% من تمريراته كانت إلى الخطوط الأمامية.

    وعن الأداء الهجومي، فقد صنع سعود عبد الحميد فرصة محققة للتسجيل، وفرصة أخرى أمام المرمى، ولعب عرضيتين ناجحتين من أصل 4، بينما كانت له تسديدة واحدة لكن خارج إطار المرمى، مع سيطرته على الكرة في الثلث الأخير مرتين.

    أما على المستوى الأداء الدفاعي، فقد قدم سعود دورًا مهمًا في خروج فريقه من المباراة بشباك نظيفة، حيث استعاد الكرة من المنافس 4 مرات، ولم تتم مرواغته سوى مرة واحدة فقط، وكان مهمًا في غلق كافة المساحات أمام المنافس في خطة المدرب بيير ساجا.

  • مسيرة سعود عبدالحميد في أوروبا

    في صيف 2024، فاجأ الظهير الأيمن السعودي إدارة الهلال بإصراره على الرحيل عن الفريق، للاحتراف الأوروبي، ورغم محاولات إقناعه بالحاجة إليه سواء في دوري أبطال آسيا للنخبة أو كأس العالم للأندية 2025 إلا أنه تمسك بالرحيل مدعومًا بوكيله آنذاك أحمد المعلم.

    ونجح روما في حسم الصفقة لصالحه مقابل 2.5 مليون يورو، لكن لم ينجح في فرض نفسه على التشكيل، وشارك في ثماني مباريات فقط، مسجلًا هدفًا وصانعًا لمثله.

    وبعد موسم وحيد في النادي الإيطالي، قرر الأخير الاستغناء عنه معيرًا إياه للانس في الدوري الفرنسي لمدة موسم وحيد.

    مع لانس – حتى الآن – شارك سعود في 12 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين آخرين.

