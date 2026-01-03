90 دقيقة من الثقة الكاملة: سعود عبد الحميد يثبت أقدامه في حملة لانس الإعجازية .. وحارس تولوز لم يفسد عليه فرحة الانتصار!

للمباراة الثانية على التوالي، يقابل النجم سعود عبد الحميد، ثقة مدربه بيير ساج، المدير الفني لفريق لانس الفرنسي، بطريقة مثالية، حيث بدأ مباراة تولوز خارج الديار في التشكيلة الأساسية، وكان أحد أفضل عناصر الفريق وساهم بشكل مؤثر في الفوز.

وخطوة بخطوة يقدم النجم السعودي نفسه إلى الجماهير الفرنسية بأفضل صورة ممكنة، حيث يضع بصمة في كل مباراة سواء على مستوى المساهمات بشكل مباشر في الانتصارات أو دفع الفريق إلى الفوز بنتائج عريضة.

وفي السطور التالية، ترصد النسخة العربية من "Goal" أبرز ما قدمه سعود عبد الحميد خلال مباراة لانس وتولوز ضمن منافسات الدوري الفرنسي..