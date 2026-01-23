حذّر سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية، من تبعات القرار المتوقع بزيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري روشن السعودي إلى 10 لاعبين بداية من الموسم المقبل، مؤكدًا أن هذا التوجه ـ في حال تنفيذه ـ قد يشكّل خطرًا مباشرًا على مستقبل اللاعب السعودي.
"قرار يقتل اللاعب السعودي ويضر المنتخب" .. سامي الجابر يحذر من زيادة عدد الأجانب في دوري روشن!
مخاطر قرار زيادة عدد الأجانب
الإعلامي عبد الرحمن الحميدي قد كشف، عبر برنامج "نادينا"، عن وجود مخطط مرجّح بنسبة تصل إلى 90% لرفع عدد الأجانب إلى 10 بدلًا من 8 في الموسم الجديد، وهو ما فتح باب الجدل حول تأثير القرار على المنافسات المحلية والمنتخب الوطني.
وقال الجابر في تصريحاته للبرنامج إن زيادة عدد المحترفين الأجانب ستكون "قاتلة للاعب السعودي"، مشيرًا إلى أنها ستقلص فرص مشاركته بشكل أكبر، الأمر الذي سينعكس سلبًا على مستوى المنتخب الوطني مستقبلاً.
ضربة قاصمة لخطة المنتخب السعودي
أوضح نجم الهلال السابق أن اللاعب السعودي يعاني بالفعل من صعوبة حجز مكانه في التشكيل الأساسي بسبب المنافسة القوية مع الأجانب، معتبرًا أن رفع العدد سيضاعف التحدي ويحد من مساحة تطور اللاعبين المحليين.
وأشار الجابر إلى أن بعض الدوريات الأوروبية تعيش واقعًا مشابهًا، مستشهدًا بمشاركة لاعب إنجليزي واحد فقط مع ليفربول في إحدى مبارياته الأخيرة، لكنه شدد على أن الظروف في الكرة السعودية تختلف من حيث البنية والتأثير على المنتخبات.
واختتم الجابر حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون أي قرار من هذا النوع مبنيًا على دراسات شاملة وورش عمل متخصصة، تضمن تحقيق الاستفادة الفنية دون الإضرار بمستقبل اللاعب السعودي أو المنتخب الوطني.
النصر يتجاوز كبوة الأهلي والهلال
نجح النصر في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد تجاوز فترة صعبة، مر بها بسلسلة من تذبذب النتائج، على إثر حصد نقطة واحدة خلال "4" مباريات متتالية، ما تسبب في تراجعه عن صدارة ترتيب دوري روشن، بعد بداية تاريخية، صنعت فيها كتيبة جورج جيسوس، رقمًا قياسيًا، كأول فريق يحقق الفوز في أولى 10 جولات بتاريخ دوري المحترفين السعودي.
النصر تعادل مع الاتفاق (2-2)، ثم حقق ثلاث هزائم متتالية أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2) والهلال (1-3)، قبل أن يعود لمسار الانتصارات أمام الشباب (3-2) وضمك (2-1)، ليواصل تمسكه بوصافة الترتيب، برصيد 37 نقطة، حيث يبعد بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث".
وكان النصر قد بدأ الموسم بخسارة نهائي كأس السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
الهلال ينتفض تحت قيادة إنزاجي
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 14 انتصارًا مع تعادلين ولم يتذوق طعم الخسارة، في 16 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، على حساب كل من الدحيل القطري، ناساف كارشي الأوبكي، السد القطري، الغرافة القطري، الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، ليتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه تراكتورسازي.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم 17 مارس المقبل، بحيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائي لمواجهة الفائز من الاتحاد والخلود.
سيموني إنزاجي قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي"، وهو ما فتح باب التوقعات لمسيرة استثنائية للمدرب الإيطالي مع الزعيم.
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 30.
* فوز: 25.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 73.
* أهداف مستقبلة: 27.
ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف و 8 نقاط عن الهلال المتصدر.
ويستعد الهلال ليحل ضيفًا على الرياض يوم الأحد المقبل في عقر داره، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي، وتليها مباشرة واحدة من أصعب المباريات على الزعيم في الموسم، حيث يحل ضيفًا على القادسية يوم الخميس المقبل بملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
أسئلة الأكثر شيوعًا
أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.
البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:
- دوري روشن السعودي
- كأس خادم الحرمين الشريفين
- كأس السوبر السعودي
- دوري يلو للدرجة الأولى.
بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.
يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.
نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.
كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.
التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.
يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.
اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:
- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.
- إعلانات أقل من التجربة المجانية.
- الاستوديو التحليلي.
- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.
- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.
- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.
- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.
- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.
- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026
- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.
يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.
ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.
نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.
مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.
نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.
كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).
نعم، وترددها هو:
النايل سات
التردد: 11236 ميجاهرتز.
الاستقطاب: عمودي.
معدل تصحيح الخطأ : 3/4.
معدل الترميز 27500.
العرب سات
التردد: 11919 ميجاهرتز
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز : 27500.
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.