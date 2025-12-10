ريال مدريد ضد مانشستر سيتي | الذهب يصدأ تحت غبار عاصفة مبابي .. وتشابي ألونسو دفع ضريبة إهمال دروس جوارديولا المجانية!

على النقيض تمامًا فشل تشابي ألونسو، في الحفاظ على سطوة ريال مدريد خلال مواجهات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وتذوق الفريق مرارة الخسارة بنتيجة (1-2)، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

فالريال كان الأكثر ارتكابًا للأخطاء والفضل لذلك يعود إلى خط دفاع مترهل يقوده الأسد العجوز أنطونيو روديجر، وخط هجوم فشل في استغلال هفوات المنافس وتفنن في إهدار الأهداف، بينما دفع تشابي ألونسو الليلة ضريبة إهماله لأحد الدروس المجانية لأستاذه بيب جوارديولا، وهو ضرورة التدوير بين لاعبي الفريق.

فالثغرة الأكبر في ريال مدريد خلال هذا اللقاء، كانت عدم وجود بديل مناسب يعوض غياب الفرنسي كيليان مبابي هداف الفريق في جميع المسابقات، والذي كشف بغيابه حجم المعاناة التي يعيشها الميرنجي، وكذلك عدم جاهزية أغلب العناصر البديلة بسبب حبسها على دكة البدلاء.

وبذلك الفوز، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة ووضع قدمًا ثابتة بين المرشحين إلى الأدوار الإقصائية، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع بـ12 نقطة.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز ملامح انتصار مانشستر سيتي الغالي على ريال مدريد في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا..