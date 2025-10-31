تطرق تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، خلال مؤتمره الصحفي الأخير، إلى الحديث عن الجدل الذي أثير حول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عقب أحداث الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم اعتذارًا صادقًا داخل مقر التدريبات في فالديبيباس، وأن الأمور باتت مستقرة داخل غرفة الملابس.
"كل شيء تم تسويته" .. تشابي ألونسو يغلق ملف فينيسيوس جونيور للأبد ويرد على اعتذاره!
أزمة اعتراض فينيسيوس واعتذار علني
ريال نجح في حسم مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة لصالحه يوم الأحد الماضي، بنتيجة (2-1) لينفرد بصدارة الليجا بفارق 5 نقاط، لكن المباراة شهدت حادثة أثارت حالة من التوتر داخل ريال مدريد، بسبب الاعتراض العلني من فينيسيوس جونيور على مدربه تشابي ألونسو، الذي اتخذ قرارًا بتبديله في الشوط الثاني لحساب زميله ومواطنه رودريجو جويس.
فينيسيوس جونيور، تصرف بطريقة حادة للغاية فور علمه بقرار التبديل، ووجه كلمات قوية مثل "سأرحل عن هذا الفريق"، وتوجه فورًا إلى غرفة الملابس قبل العودة في وقت لاحق إلى دكة البدلاء، وسط صمت تام من ألونسو على كل هذه التصرفات.
ولم يكن هذا التوتر وليد اللحظة، بل هو نتاج "علاقة متوترة" مع ألونسو، وشعور من جانب اللاعب بأن المدرب لا يثق به تمامًا. وهذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها فينيسيوس من تشابي ألونسو بسبب إدارته للتغييرات. اعتاد المدرب الإسباني على إخراج البرازيلي في عدة مناسبات قبل الوقت المتوقع، وهو الأمر الذي أدى إلى انفجاره في النهاية.
لكن سرعان ما اعتذر فينيسيوس عن هذا الموقف في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، وقال معتذرًا: "اليوم أريد أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي عندما تم استبدالي في الكلاسيكو. كما فعلت شخصيًا خلال تدريب اليوم، أريد أيضًا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق والنادي والرئيس".
وأضاف: أحيانًا تغلبني العاطفة لأنني أريد دائمًا الفوز ومساعدة فريقي. تنبع شخصيتي التنافسية من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله. أعدكم بأن أواصل الكفاح في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".
- Getty Images Sport
ألونسو يوضح موقفه بشأن فينيسيوس جونيور
بعد الكلاسيكو، قال ألونسو للصحفيين إنه سيجري محادثة مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا. "شخصية فيني؟ هناك شخصيات مختلفة في أي غرفة ملابس. الآن سنستمتع بالفوز، ثم سنتحدث بالتأكيد"، قال المدرب.
يوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السبت مع فالنسيا، علّق ألونسو على اعتذار فيني العلني، مؤكدًا أن المشكلة تعتبر الآن محلولة، وقال: "هل اعتذر فينيسيوس لي؟ أجرينا اجتماعًا مع الجميع يوم الأربعاء، وكان فينيسيوس مثاليًا. تحدث بصدق وكان رائعًا. بالنسبة لي، هذا يحسم الأمر".
وعند سؤاله عن عدم ذكره في بيان فيني العلني، قال ألونسو: "كان بيانًا ذا قيمة كبيرة وإيجابية للغاية. أظهر صدقه؛ تحدث من القلب. ما قاله كان الأهم، وكنت راضيًا جدًا. لقد قلت ذلك بالفعل، كنت فخورًا جدًا وتم تسوية الأمر يوم الأربعاء نفسه. لقد تدربنا جيدًا يوم أمس، أرى فيني يقوم بعمل جيد، ونحن جميعًا في نفس القارب ونسير في نفس الاتجاه".
كما أكد اللاعب السابق في باير ليفركوزن أن فيني لن يتم معاقبته. "الأمر مغلق. لدينا مباراة غدًا ولن يكون هناك أي انتقام منه"، وقال قبل أن يضيف: "أعتقد أن الفريق، وكل شخص، بما في ذلك فينيسيوس، يركز على الأهم. الجميع يريد أن يكون على أرض الملعب. التركيز هو نفسه. نريد أن نستمر بقوة".
لن يؤثر الخلاف مع ألونسو على خطط تجديد فينيسيوس جونيور
في الأشهر الأخيرة، تزايدت التكهنات بشأن مستقبل فينيسيوس جونيور في مدريد، بعد تعثر في المفاوضات الخاصة بالعقد بين اللاعب والنادي، إذ أن المهاجم البرازيلي يسعى لزيادة في راتبه ليكون متماشيًا مع راتب زميله في الفريق كيليان مبابي، الذي يُعتبر حالياً اللاعب الأعلى أجراً في قائمة أجور مدريد.
ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن كلاً من فيني و"لوس بلانكوس" يرغبان في الاستمرار معًا، وقال مؤخرًا: "حبي لهذا النادي لن يتغير أبداً" حتى وإن بدا أن مكانته داخل النادي قد تأثرت بعد وصول مبابي.
وفي حين لم يتم تحديد موعد جديد لمزيد من المفاوضات، من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل الصيف المقبل، حيث تشير التقارير إلى أن مدريد يرغب في الاحتفاظ بفيني حتى عام 2030 على الأقل، حيث ينتهي عقده الحالي في عام 2027.
وفيما يتعلق بمستقبل فينيسيوس وتجديد عقده، أشار المدرب الإسباني إلى أن اللاعب يبدو "مركزًا ومتحمسًا"، مؤكداً أنه "قدم مباراة رائعة مؤخرًا"، في إشارة إلى استعادة مستواه الفني.
وختم ألونسو حديثه بالتأكيد على وحدة الفريق: "نحن نركز على ما هو قادم، والجميع يريد أن يكون على أرض الملعب، وهذا أمر إيجابي. الكل على نفس الصفحة، ونتقدم خطوة بخطوة نحو هدف واحد".
- AFP
هل يبدأ فينيسيوس جونيور المباراة ضد فالنسيا؟
في أول أشهر له في البرنابيو، أوضح ألونسو أنه مؤمن بشدة بتدوير اللاعبين في الفريق؛ حيث لم يبدأ ريال مدريد بنفس التشكيلة الأساسية في مباراتين متتاليتين حتى الآن.
وبالنسبة لفينيسيوس جونيور، فقد لعب الدقائق الـ90 الكاملة ثلاث مرات فقط في 13 مباراة هذا الموسم. وعلى الرغم من أن رده على استبداله ضد برشلونة ربما أثر على قرار ألونسو بالاحتفاظ به على مقاعد البدلاء ضد فالنسيا يوم السبت، يبقى أن نرى ما إذا كان المدرب سيعيد اللاعب البرازيلي إلى التشكيلة الأساسية أو سيمنح رودريجو فرصة أخرى في الجناح الأيسر.