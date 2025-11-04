ضمت القائمة النهائية لجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2025 خمسة وعشرين لاعبًا من مختلف الأندية الأوروبية، وهم:
باو كوبارسي (برشلونة)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، مايلز لويس-سكلي (أرسنال)، وارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان)، دين هاوسن (ريال مدريد)، كينان يلدز (يوفنتوس)، إيثان نوانيري (أرسنال)، جيوفاني كويندا (سبورتينج لشبونة).
جوريل هاتو (أياكس أمستردام)، آرتشي جراي (توتنهام)، إلياس بن صغير (باير ليفركوزن)، ليني يورو (مانشستر يونايتد)، أرادا جولر (ريال مدريد)، فيكتور فروهولت (بورتو)، لوكاس بيرجفال (توتنهام)، مامادو سار (ستراسبورج).
سيني مايوولو (باريس سان جيرمان)، إستيفاو (تشيلسي)، فرانكو ماتانتونو (ريال مدريد)، نيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، جوب بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، ألكسندر ستانكوفيتش (كلوب بروج)، جيوفاني ليوني (ليفربول)، رودريجو مورا (بورتو).