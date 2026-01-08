Atletico Real Madrid GFX GOAL ONLYGOAL AR
محمد سعيد

ديربي مدريد | فلتشكر القدر يا تشابي ألونسو على فاعلية "السلاح القديم" .. وخطأ سيميوني في اختيار ضحيته!

ريال مدريد يثأر من هزيمته المذلة ويضرب موعدًا مع برشلونة في نهائي السوبر

رفض ريال مدريد أن يحرم جماهير الكرة العالمية من فرصة جديدة لمشاهدة كلاسيكو ناري على الأراضي العربية، وذلك بعدما ضرب موعدًا ناريًا مع غريمه الأزلي برشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها،، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

وبشق الأنفس، استطاع النادي الملكي أن يعبر الفخ الصعب الذي نصبه أتلتيكو مدريد، مساء الخميس على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة السعودية، حيث حسم ريال مدريد المباراة بنتيجة (2-1)، وتأهل لمواجهة البارسا في نهائي السوبر الإسباني 2026، والمقررة الأحد المقبل.

ويدين ريال مدريد بكل الفضل في هذا الفوز إلى لاعبيه فيدي فالفيردي ورودريجو جويس، اللذان سجلا هدفي الملكي في اللقاء بالدقيقتين (2 و55)، وكذلك إلى حارسه تيبو كورتوا الذي زاد عن شباكه من طوفان الروخيبلانكوس واستقبل هدفًا واحدًا من ألكسندر سورلوث في الدقيقة 58.

وبذلك الفوز، ضرب ريال مدريد موعدًا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، بعدما تغلب البارسا على أتلتيك بيلباو أمس الأربعاء في مباراة نصف النهائي الآخر.

وفي السطور التالية تسلط النسخة العربية من "Goal"، الضوء على النقاط المضيئة في واحدة من أشرس مواجهات ديربي مدريد..

    انتصر تشابي ألونسو ولكن الأسوأ قادم!

    للمرة الخامسة على التوالي والـ21 في تاريخه، تأهل ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني، لكن أهم ما كان يشغل الملكي ولاعبوه والجمهور، هو الثأر من الهزيمة المخزية أمام أتلتيكو مدريد قبل شهرين فقط بنتيجة (2-5) في الليجا، هذه الهزيمة التي تبعها انهيار للريال وخسر بعده عدة نقاط أفقدته الصدارة لصالح البارسا.

    واستطاع ريال مدريد أن يفرض سيطرته على الشوط الأول بفضل هدف التقدم من فالفيردي وامتدت هذه السيطرة حتى الدقائق العشرة الأولى من الشوط الثاني، لكنه بعد ذلك اكتفى بالتحولات الهجومية السريعة، وهو ما جعل أتلتيكو يشعر بأريحية كبيرة ويهاجم بكثافة ويسجل هدف تقليص الفارق، وكاد في أكثر من مناسبة أن يعود بالتعادل لولا تألق كورتوا.

    الواقع يقول، أن تشابي ألونسو حققه الانتصار الأول على دييجو سيميوني، لكن عليه أن يعيد الكثير من حساباته قبل أن يواجه برشلونة "المرعب" في الاستحواذ والتنوع الهجومي من العمق والأطراف، حيث لن يصمد هذا الدفاع مثلما حدث الليلة.

    فيدي فالفيردي كابوس أتلتيكو في "الديربي"

    فيدي فالفيردي أصبح بالفعل هو الكابوس الحقيقي لأتلتيكو مدريد في مسابقة كأس السوبر الإسباني التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، حيث قرر ألا يمنح أتلتيكو مدريد وجماهيره فرصة لسماع التشكيلة الأساسية للفريقين من معلق المباراة، وأطلق قذيفة بعيدة المدى سكنت شباك يان أوبلاك، معلنة تقدم الملكي من الدقيقة الثانية.

    هذا الهدف لا تكمن قيمته في أنه وضع ريال مدريد في المقدمة مبكرًا، بل إنه حطم الكثير من الأرقام القياسية، إذ أصبح الهدف الأسرع في تاريخ كأس السوبر الإسباني وأول أهداف الميرنجي في شباك جاره وغريمه من ركلة حرة مباشرة، منذ 10 سنوات كاملة.

    فالفيردي أيضًا أعاد تذكير جماهير أتلتيكو مدريد بواحدة من أسوأ ذكرياتهم في الديربي وتحديدًا على نفس الأراضي السعودية، عندما قام بمخالفة في نهائي نسخة 2020، حرمت الروخيبلانكوس من هدف قاتل يحسم له اللقب، وتوجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها الميرنجي (4-1).

  • رودريجو "السلاح القديم" لم يفقد بريقه

    في الوقت الذي غاب فينيسيوس عن تقديم أدواره الهجومية كعادته مؤخرًا، وفقد جود بيلينجهام قيمته كلاعب وسط مهاجم ويساهم بشكل مؤثر في التسجيل والصناعة، أكد رودريجو جويس أنه لاعب من طراز رفيع، وأن أي محاولات للاستغناء عنه ستكون جريمة في حق هذه الموهبة.

    وللمباراة الخامسة التي يبدأها رودريجو أساسيًا على التوالي، يضع رودريجو بصمة مؤثرة في انتصارات ريال مدريد، فأمام مانشستر سيتي سجل هدفًا، وكرر الأمر أمام ديبورتيفو ألافيس، وأمام إشبيلية صنع هدفين وكرر الأمر أمام ريال بيتيس، والليلة كان صاحب هدف الفوز الغالي على الروخيبلانكوس. 

    سيميوني أخطأ في اختيار ضحيته!

    كانت المعركة الجانبية بين فينيسيوس ودييجو سيميوني على خط الملعب اليوم واحدة من أغرب اللقطات التي نشاهدها في ديربي مدريد، حيث اختار المدرب الأرجنتيني الدخول في معركة غير مجدية على الإطلاق، في محاولة منه لإخراج "فيني" عن شعوره.

    والحقيقة أن فينيسيوس لا يحتاج أي عوامل خارجية تؤثر عليه، لأنه لم يكن موجودًا من الأساس في أرض الملعب، حيث لعب 79 دقيقة تقريبًا كلها سلبية للغاية، ما بين فقد للكرات والمراوغات الفاشلة وإهدار للأهداف المحققة، ويكفي الإشارة إلى إحصائية كارثية للجناح البرازيلي الذي وصل إلى المباراة رقم 19 على التوالي بدون تسجيل أهداف لا مع ريال مدريد ولا منتخب بلاده، بينما اكتفى بصناعة 3 أهداف فقط.

    وبدلًا من الدخول في مثل هذه المعارك الساذجة، كان على سيميوني أن يفكر أكثر داخل اللقاء، خصوصًا عندما كان فريقه يسيطر على الملعب طولًا وعرضًا، بينما قرر الأرجنتيني ارتكاب أكبر خطأ بسحب سورلوث لحساب تياجو ألمادا، ليمنح ريال مدريد فرصة مثالية لإراحة دفاعاته.

