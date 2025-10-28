رسالة ليونيل ميسي المنتظرة: أرغب في المشاركة بكأس العالم 2026 .. ولكن!

أعلن ليونيل ميسي صاحب الـ38 عامًا قبل أيام قليلة عن قراره بالتجديد مع إنتر ميامي، حيث التزم الأرجنتيني، الذي كان عقده ينتهي في شهر ديسمبر المقبل، بالبقاء حتى عام 2028.

ويعكس هذا التمديد عزم ميسي على مواصلة الأداء على أعلى مستوى، إذ يستعد اللاعب السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان لخوض مرحلة حاسمة جديدة في الدوري الأمريكي، مع عزم راسخ على إضافة لقب جماعي إلى سجل إنجازاته الهائل بالفعل.

ففي سن 38 عامًا، لا يزال ميسي نموذجًا للاستقرار والتأثير على أرض الملعب، كما تشهد على ذلك إحصاءاته المذهلة وتأثيره على تقدم إنتر ميامي، الذي أصبح الآن مرشحًا قويًا للفوز باللقب.

وبتوقيعه حتى عام 2028، يواصل ليونيل ميسي تخطي حدود الممكن، أكثر من مجرد عقد، إنه اتفاق شامل بين لاعب أسطوري ونادي في توسع مستمر.

وتؤكد الشروط المالية والرياضية والرمزية لهذا الاتفاق أن بطل كأس العالم 2022، لم يفقد شيئًا من طموحه، وإذا كان للتاريخ أن ينتهي يومًا ما، فسيكون ذلك في المكان الذي أعاد فيه بناء كل شيء: "ميامي، مدينة الحرية والأحلام".

وصرح خورخي ماس، مالك النادي الفلوريدي: "توقيع ليو حتى 2028 هو تكريم لمدينتنا المذهلة. نتطلع بشدة لكتابة فصول جديدة في ملعبنا، ميامي فريدوم بارك".

وأضاف ديفيد بيكهام، أحد المالكين المشاركين: "لقد جلبنا أفضل لاعب في التاريخ إلى مدينتنا. هذا يظهر التزامنا تجاه ميامي، ولكن أيضًا التزام ليو تجاه المدينة، والنادي، وكرة القدم".