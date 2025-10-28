Puerto Rico v Argentina - International FriendlyGetty Images Sport
محمد سعيد

رسالة ليونيل ميسي المنتظرة: أرغب في المشاركة بكأس العالم 2026 .. ولكن!

بعد تجديد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028 .. الجميع يتساءل عن موقف "البرغوث" من المونديال

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل والتفاؤل في آنٍ واحد، بعدما عبّر علنًا عن رغبته في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، لكنه أوضح أن القرار النهائي، لن يُتخذ إلا في وقت لاحق من العام المقبل.

وتُعد هذه التصريحات من أبرز ما أدلى به ميسي منذ انتقاله إلى الدوري الأمريكي عام 2023، وتفتح الباب أمام إمكانية ظهوره في مونديال 2026، الذي قد يكون الأخير في مسيرته الأسطورية.

  • ماذا قال ليونيل ميسي؟

    في مقابلة نادرة أجراها مع شبكة "NBC" الأمريكية، بعد أيام قليلة من تمديد عقده مع نادي إنتر ميامي حتى عام 2028، قال ميسي: "بصراحة، سيكون أمرًا رائعًا أن أشارك في كأس العالم. أرغب في أن أكون في حالة بدنية جيدة، وأن أؤدي دورًا مهمًا في مساعدة المنتخب الوطني".

    ورغم أن ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا والحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، لم يؤكد مشاركته في البطولة التي ستُقام بين 11 يونيو و19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن تصريحاته حملت الكثير من الأمل لعشاق "التانجو"، خصوصًا أن الأرجنتين قد ضمنت تأهلها للنسخة الأولى من البطولة التي ستضم 48 منتخبًا.

    وأضاف ميسي، بطل العالم في نسخة 2022: "عندما تبدأ فترة الإعداد مع إنتر ميامي العام المقبل، سأقيّم وضعي البدني، وسأرى إن كنت قادرًا على أن أكون بنسبة 100%، وإن كنت مفيدًا للفريق وللمنتخب، وعندها سأتخذ قراري".

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    "الحلم الدائم لميسي"

    كانت آخر مباراة كبيرة خاضها ميسي على أرضه مع المنتخب الأرجنتيني في سبتمبر الماضي، عندما سجل هدفين في الفوز على فنزويلا بنتيجة (3-0)، سجل منها هدفين.

    ويُعد ميسي اللاعب الأكثر تمثيلًا لمنتخب الأرجنتين (195 مباراة دولية)، كما يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية (114 هدفًا).

    وختم ميسي حديثه قائلًا: "من الطبيعي أن أكون متحمسًا، لأنها بطولة كأس العالم. لقد فزنا بالنسخة الأخيرة، والدفاع عن اللقب على أرض الملعب سيكون أمرًا رائعًا. اللعب مع المنتخب الوطني في بطولة رسمية هو حلم دائم".

  • ميسي مستمر مع إنتر ميامي حتى 2028

    أعلن ليونيل ميسي صاحب الـ38 عامًا قبل أيام قليلة عن قراره بالتجديد مع إنتر ميامي، حيث التزم الأرجنتيني، الذي كان عقده ينتهي في شهر ديسمبر المقبل، بالبقاء حتى عام 2028.

    ويعكس هذا التمديد عزم ميسي على مواصلة الأداء على أعلى مستوى، إذ يستعد اللاعب السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان لخوض مرحلة حاسمة جديدة في الدوري الأمريكي، مع عزم راسخ على إضافة لقب جماعي إلى سجل إنجازاته الهائل بالفعل.

    ففي سن 38 عامًا، لا يزال ميسي نموذجًا للاستقرار والتأثير على أرض الملعب، كما تشهد على ذلك إحصاءاته المذهلة وتأثيره على تقدم إنتر ميامي، الذي أصبح الآن مرشحًا قويًا للفوز باللقب.

    وبتوقيعه حتى عام 2028، يواصل ليونيل ميسي تخطي حدود الممكن، أكثر من مجرد عقد، إنه اتفاق شامل بين لاعب أسطوري ونادي في توسع مستمر.

    وتؤكد الشروط المالية والرياضية والرمزية لهذا الاتفاق أن بطل كأس العالم 2022، لم يفقد شيئًا من طموحه، وإذا كان للتاريخ أن ينتهي يومًا ما، فسيكون ذلك في المكان الذي أعاد فيه بناء كل شيء: "ميامي، مدينة الحرية والأحلام".

    وصرح خورخي ماس، مالك النادي الفلوريدي: "توقيع ليو حتى 2028 هو تكريم لمدينتنا المذهلة. نتطلع بشدة لكتابة فصول جديدة في ملعبنا، ميامي فريدوم بارك".

    وأضاف ديفيد بيكهام، أحد المالكين المشاركين: "لقد جلبنا أفضل لاعب في التاريخ إلى مدينتنا. هذا يظهر التزامنا تجاه ميامي، ولكن أيضًا التزام ليو تجاه المدينة، والنادي، وكرة القدم".

  • FBL-FRIENDLY-ARG-PANAFP

    بنود العقد الجديد لليونيل ميسي

    على الصعيد المالي، يضمن ليونيل ميسي دخلاً يتناسب مع شهرته العالمية. وفقاً لـ Foot Mercato ، سيحصل الأرجنتيني على حوالي 11 مليون يورو سنوياً كراتب ثابت، بالإضافة إلى مكافآت الأداء التي قد تصل إلى ما يقرب من 17 مليون يورو.

    لكن نجم روزاريو لا يكتفي براتبه الرياضي، فمن خلال تمديد عقده، يعزز أيضًا علاقاته التجارية مع الشركاء الرئيسيين في دوري كرة القدم الأمريكية وهما آبل وأديداس.

    وبذلك يستفيد ميسي من اتفاقية مشاركة في الأرباح المرتبطة بحقوق البث التي اكتسبتها آبل مقابل 215 مليون يورو، والتي يعود جزء منها مباشرة إلى النجم الأرجنتيني.

    تجدر الإشارة أيضًا إلى أن ليونيل ميسي هو مساهم أقلية في إنتر ميامي منذ وصوله في عام 2023، وهو تفصيل يضفي على هذا التمديد أهمية استراتيجية.

    لذا، فإن "لا بولجا" ليس مجرد لاعب: إنه جزء اقتصادي رئيسي في تطوير كرة القدم الأمريكية، وسفير لنموذج يجمع بين الرياضة والأعمال والصورة.

