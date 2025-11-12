منذ وصوله إلى مانشستر سيتي في صيف 2016، تحول الإسباني بيب جوارديولا، إلى أسطورة خالدة في تاريخ النادي الإنجليزي، وموسم تلو الأخر نجح في فرض النادي السماوي على عرش الكرة في إنجلترا، لكن مع التعثرات في الموسم الماضي، ظهرت الكثير من الشائعات حول مستقبله ليرد الملاك بتمديد جديد لعقده.
إلا أن ذلك القرار، لم يمنع التقارير الصحفية والاجتهادات من التوقع بموعد انتهاء رحلة جوارديولا الطويلة مع مانشستر سيتي، بعد ولاية ناجحة بكل المقاييس، مع توقعات بتوجهه إلى خطوة جديدة على مستوى تدريب المنتخبات أو الحصول على فترة راحة أسوة بما فعله منافسه الأزلي، الألماني يورجن كلوب.