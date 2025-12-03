Manchester United v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

"هذا الحديث كان من المحرمات بغرفة الملابس" .. فاران يكشف عن معاناته النفسية في ريال مدريد وسبب اعتزاله المفاجئ!

النجم الفرنسي يتحدث عن أزمة ما بعد كأس العالم 2018

فتح المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد السابق، قلبه في حديث مطوّل مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، كاشفًا عن تفاصيل معاناته النفسية منذ انضمامه إلى النادي الملكي، وصولًا إلى تجربته مع المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد، مؤكدًا أن ضغط المباريات والجدول المزدحم كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قراره بالاعتزال المبكر.

مسيرة فاران تجسد نموذج اللاعب الذي جمع بين الموهبة والانضباط والنجاحات الكبرى، لكنه في الوقت ذاته لم يتردد في كشف الجانب الإنساني من تجربته، مسلطاً الضوء على الضغوط النفسية التي يواجهها نجوم كرة القدم خلف الأضواء.

  FBL-EUR-C1-REAL MADRID-CHELSEA

    بداية صعبة في ريال مدريد

    قال فاران إنه واجه أولى مشكلاته النفسية فور وصوله إلى ريال مدريد وهو في سن الثامنة عشرة، حيث لم يعش مراهقة طبيعية، وكان يقضي معظم وقته في التدريبات دون أن يشارك كثيراً في المباريات.

    وأضاف: "كنت أشعر أن حلمي يتلاشى. داخل الملعب كنت مركزًا تمامًا، لكن خارج الملعب لم أكن أرغب في العودة إلى المنزل. كانت حالة اكتئاب، لم أعد أستمتع بأي شيء".

    وأوضح اللاعب الفرنسي، أنه لم يشارك معاناته مع أحد في تلك الفترة، قائلًا: "كنت أعتقد أن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه للوصول إلى النجاح. كنت في بداية مسيرتي وأسأل نفسي آلاف الأسئلة: هل اتخذت القرار الصحيح بالقدوم إلى هنا؟ هل يجب أن أغادر؟ هل يجب أن أتحدث عن الأمر؟ كنت محاصراً في عزلة وكأن كل شيء ينهار من حولي".

  • فاران وأزمة ما بعد كأس العالم 2018

    كشف فاران أنه حتى بعد تحقيق حلمه الأكبر بالفوز بكأس العالم مع فرنسا عام 2018، واجه أزمة جديدة، موضحًا: "الفترة التي تلت المونديال كانت صعبة للغاية. تصل إلى القمة، ثم يأتي الانهيار".

    واستطرد: "أتذكر أن جائحة كورونا ساعدتني على الخروج من تلك الحالة، فقد منحتني فرصة لمعالجة مشاعري وإعادة التوازن. كان الأمر مفارقة، لأن تلك الفترة كانت صعبة على كثيرين من ناحية الصحة النفسية".

  Real-Madrid-Legends-Borussia-Legends-Corazon-Classic-Match-2025

    ضغط المباريات وجدول مزدحم

    تحدث فاران عن مشكلة الجدول المزدحم في كرة القدم، قائلاً: "بعد تسعة أيام فقط من نهائي كأس العالم 2022، لعبت مباراة مع مانشستر يونايتد. لم يكن لدي وقت للتفكير في الهزيمة. الجدول مشكلة كبيرة".

    وأردف: "أفهم أن الأمر يتعلق بالجانب التجاري، لكننا نفقد الجودة كفرجة كروية. إما أن لا تلعب بنسبة 100%، أو أن تصبح مثل الروبوت. الإصابات الجسدية تزداد، والتأثير النفسي على اللاعبين واضح".

  • سبب اعتزال فاران

    أكد المدافع الفرنسي أن ضغط المباريات كان أحد الأسباب التي دفعته للاعتزال، قائلًا: "نعم، كان ذلك أحد الأسباب. الجدول كان جنونيًا، ولم أحصل على أي فترات راحة تسمح لي بالتعافي بدنيًا أو نفسيًا".

    وأكمل: "كرة القدم تشبه المجتمع، سباق محموم دائمًا، يجب أن تفعل المزيد وبسرعة أكبر. الأمر مرهق للغاية. نحن بحاجة إلى فترات توقف، ليس لأننا لا نريد اللعب، بل لنلعب بشكل أفضل. إذا استمر الضغط بلا حدود، فإن شيئًا ما سينهار في النهاية".

    واختتم فاران حديثه بالتأكيد على أن الصحة النفسية لا تزال موضوعًا محرّمًا داخل كرة القدم، قائلًا: "في غرفة الملابس، كل لاعب يخفي مشكلاته ولا يظهرها. الحديث عن الصحة النفسية في كرة القدم ما زال من المحرمات. من المهم أن نوضح أن إظهار الضعف لا يعني أنك ضعيف. على وسائل التواصل الاجتماعي نظهر فقط أفضل لحظات حياتنا، لكن خلف ذلك نمر بأوقات صعبة".

    وختم: "بغض النظر عن مسيرتنا، نحن بشر أولًا وأخيرًا. الحديث عن الأمر يساعد في إظهار أن مشكلات الصحة النفسية يمكن أن تصيب أي شخص".

  • مسيرة فاران الاستثنائية

    فاران يُعد واحدًا من أبرز المدافعين في كرة القدم الحديثة، حيث امتدت مسيرته الاحترافية لأكثر من عقد ونصف، حقق خلالها إنجازات استثنائية على المستويين المحلي والدولي.

    وبدأ فاران مسيرته في نادي لانس الفرنسي، حيث لفت الأنظار بقدراته الدفاعية المميزة، لينتقل في سن مبكرة عام 2011 إلى ريال مدريد وهو في الثامنة عشرة من عمره.

    وفي مدريد، واجه بداية صعبة بسبب قلة مشاركاته وضغط المنافسة، لكنه سرعان ما أثبت نفسه ليصبح أحد أعمدة الدفاع في الفريق الملكي، ثم حقق فاران أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، إضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر الإسباني، ليُرسخ مكانته كأحد أفضل المدافعين في تاريخ النادي.

    على الصعيد الدولي، كان فاران جزءًا أساسيًا من المنتخب الفرنسي الذي توج بكأس العالم 2018 في روسيا، حيث لعب دورًا محوريًا في قيادة خط الدفاع نحو اللقب العالمي. كما شارك في كأس العالم 2014 و2022، مؤكدًا استمراريته في أعلى المستويات.

    وفي عام 2021، انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث واصل تقديم خبراته الدفاعية رغم الإصابات وضغط المباريات، قبل أن يعلن اعتزاله في 2024 نتيجة الإرهاق البدني والذهني الناجم عن الجدول المزدحم للمسابقات.