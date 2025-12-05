"تشتيت غير مرغوب فيه" .. ترامب يشكل مصدر قلق للمتابعين قبل قرعة كأس العالم!

من جانبها، ستتواجد بعثة مصغرة من الاتحاد الإيراني لكرة القدم من أجل حضور فعاليات قرعة كأس العالم، متجاوزة قرارها السابق بمقاطعة الحدث في ظل رفض الجانب الأمريكي استصدار تأشيرات دخول لعدد من مسؤولي كرة القدم الإيرانية.
الاتحاد الإيراني لكرة القدم، كان قد تقدم بطلب للحصول على تسع تأشيرات لأعضاء وفده الرسمي، إلا أن السلطات الأمريكية وافقت على أربعة فقط، من بينها تأشيرة المدير الفني للمنتخب أمير قلعه نوي.
في المقابل، لم يحصل رئيس الاتحاد مهدي تاج على تأشيرة دخول، وهو ما أثار غضبًا داخل الاتحاد ودفعه إلى التلويح بعدم إرسال أي ممثلين إلى الحفل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ونتيجة لذلك، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الجمعة الماضي أن وفده سيقاطع قرعة نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني.
إلا أن الساعات الأخيرة، شهدت قرار مفاجئ من الاتحاد الإيراني بإرسال وفد رسمي يضم المدرب أمير قلعه نوي وأوميد جمالي، مدير العلاقات الدولية في الاتحاد، للمشاركة في مراسم القرعة.
ولم يصدر الاتحاد تعليقًا رسميًا فوريًا على هذا القرار، فيما اكتفت وسائل الإعلام المحلية بالإشارة إلى أن الموقف جاء بعد مشاورات داخلية.
وبهذا القرار، تكون إيران قد تراجعت عن موقفها الأولي، لتؤكد حضورها في حدث عالمي بارز رغم استمرار القيود المفروضة على جماهيرها.