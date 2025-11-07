Spain v Croatia: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
محمد سعيد

دي لا فوينتي يتمسك بحقه في لامين يامال .. ويوجه رسالة ضمنية إلى هانزي فليك!

لامين يامال يزين قائمة إسبانيا في جولة حسم التأهل لكأس العالم

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن اللاعب الشاب لامين يامال سيبقى ضمن صفوف "لاروخا" طالما كان في حالة بدنية تسمح بذلك، مشيرًا إلى أن لاعب برشلونة الواعد في حالة بدنية ممتازة ويستعيد مستواه تدريجيًا، وهو ما أكده مدربه الألماني هانزي فليك في النادي أيضًا.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مباراتين في ختام مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك من أجل حجز مقعد مباشر في الحدث العالمي، حيث يحل ضيفًا على جورجيا ثم يستقبل تركيا في إشبيلية، يومي 15 و18 نوفمبر الجاري، على الترتيب.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات محققًا العلامة الكاملة، وسجل 15 هدفًا بينما لم تتلق شباكه أي أهداف، ليصبح على بعد 3 نقاط فقط من حجز تذكرة التأهل إلى المونديال الذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    ماذا قال لويس دي لا فوينتي؟

    تحدث دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة منتخب إسبانيا التي ضمت النجم الواعد لامين يامال، حيث احتفى بعودته لصفوف "لاروخا"، قائلًا: "نحن نحتفل بعودته، لدينا الكثير على المحك، ونريد أفضل لاعبينا معنا".

    وعن الحالة النفسية لامين يامال، قال المدرب: "إنه أمر طبيعي، فهو يبلغ 18 عامًا فقط. علينا دعمه في تطوره، والنادي لديه فرص أكبر لتوجيهه، ونحن في المنتخب سنقوم بنفس الدور".

    وأشار مدرب إسبانيا إلى إمكانية التواصل مع المدرب الألماني هانز فليك بشأن لامين، قائلًا: "لم نتحدث مرة أخرى منذ أخر مرة، تحدثنا مرة واحدة فقط، وسنتحدث لاحقًا، لكن الأمور واضحة".

  • عام تاريخي لمنتخب إسبانيا

    في حديثه عن عام 2025، وصفه دي لا فوينتي بأنه عام تاريخي من حيث النتائج، معربًا عن فخره بإدارة مجموعة متميزة من اللاعبين داخل وخارج الملعب، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في النمو والتطور، وقال: "نحن نركز على التأهل لكأس العالم، ونتقدم خطوة بخطوة".

    أما عن الجدل الذي دار بين داني كارباخال ولامين يامال، فقد قلل المدرب من أهميته، واصفًا الأمر بالطبيعي داخل الفريق، وأشار إلى العلاقة الطيبة بين اللاعبين، مستشهدًا بلقطة عناق لامين لكارباخال بعد هدف إسبانيا ضد كرواتيا، موضحًا: "نحن مثل عائلة كبيرة، ولا توجد مشاكل بيننا".

    وعند سؤاله عن المقارنة مع المنتخب الإيطالي، قال دي لا فوينتي: "نحن على النقيض تمامًا من إيطاليا من حيث الاستقرار والتأهل لكأس العالم. نحن في صدارة تصنيف الفيفا، ولم نخسر في 29 مباراة متتالية، ويجب أن نستمتع بهذه اللحظات".

  • ترشيحات جائزة "ذا بيست"

    تطرق دي لا فوينتي للحديث عن ترشيحات جائزة "ذا بيست"، قائلًا: "صوّتتُ الليلة الماضية. لا أعرف المعايير المُستخدمة لترشيح لاعبي كرة القدم. أحيانًا أوافق وأحيانًا لا. أفتقد رؤية لاعبين من أجيال أخرى، مثل إنييستا وتشافي وراؤول .. كنتُ سأرشّح لاعبًا آخر. أقول دائمًا إن لاعبي كرة القدم الإسبان هم الأفضل. ربما كنتُ سأرشّح عددًا أكبر. ستعرفون لمن صوّتتُ (يضحك)".

    بخصوص مواجهة جورجيا المقبلة، شدد دي لا فوينتي على أهمية التركيز على كل مباراة على حدة، وقال: "علينا أولًا تجاوز مباراة جورجيا الصعبة، وبعدها سنرى. أمام تركيا سنلعب بفريق تنافسي للغاية، لأن الأمر يتعلق بالسمعة الدولية، ونريد الحفاظ على صدارتنا في تصنيف الفيفا".

    كما عبّر عن سعادته باستدعاء بابلو فورنالس، مشيرًا إلى أنه من جيله ومن فريق بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، ويقدم أداءً جيدًا مع ريال بيتيس، مؤكدًا أن اللاعب في حالة بدنية جيدة رغم تعرضه لكدمة بسيطة.

    وفيما يتعلق بعدم استدعاء ألفارو موراتا، أوضح دي لا فوينتي أن موراتا لا يزال لاعبًا مهمًا للمستقبل، وأن غيابه لا يعني وجود مشكلة، مضيفًا: "موراتا يفهم الوضع جيدًا".

    ملامح قائمة منتخب إسبانيا

    اختار المدرب لويس دي لا فوينتي، 26 لاعبًا للمعسكر المقبل، حيث عاد إلى القائمة، لامين يامال نجم فريق برشلونة، ودين هاوسين مدافع ريال مدريد بعد غيابهما الشهر الماضي بسبب الإصابة، كما تم استدعاء بابلو فورناليس بعد غياب طويل.

    وتواجد في قائمة المنتخب الإسباني أيضًا، ثنائي برشلونة فيران توريس وداني أولمو بعد غيابهما عن خيارات الشهر الماضي، بينما يغيب زميلهما بيدري، نجم الوسط، بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال الخسارة في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، والتي انتهت بفوز الملكي 2-1، وحصول نجم برشلونة على بطاقة حمراء في الثواني الأخيرة.

    ويغيب عن صفوف المنتخب الإسباني أيضًا، المخضرم داني كارباخال قائد ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة جديدة في الركبة خلال مباراة الكلاسيكو، ونيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، وروبن لو نورماند مدافع أتلتيكو مدريد.