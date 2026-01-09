"لا أتذكر ما حدث، ذاكرتي ضعيفة" .. دييجو سيميوني يستخدم حيلة الأطفال للهروب من الانتقادات بشأن استفزاز فينيسيوس جونيور

أبدى دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخروج على يد ريال مدريد من بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

وخسر أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف أمام الملكي في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ليودع بطولة السوبر ويترك تذكرة التأهل إلى النهائي لجاره وغريمه الأزلي ريال مدريد.

وبذلك الفوز، يضرب ريال مدريد موعدًأ ناريًأ في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل أمام برشلونة، في سيناريو مكرر لنهائي نسخة العام الماضي.