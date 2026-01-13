"هذا ابتزاز واضح لبرشلونة" .. خافيير تيباس يفتح النار على ريال مدريد وفلورنتينو بيريز لوقف "ضجيج نيجريرا"!

أثار خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، جدلًا جديدًا بتصريحاته خلال مشاركته في فعالية "إفطار الرياضة" التي نظمتها وكالة "أوروبا برس"، حيث وجّه انتقادات مباشرة إلى نادي ريال مدريد على خلفية موقفه القضائي في قضية "نيجريرا".

القضية تتعلق بالمدفوعات التي قام بها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية، والتي بلغت قيمتها نحو 7.2 مليون يورو.

وقد أثارت هذه المدفوعات جدلًا واسعًا حول طبيعتها وأهدافها، وسط اتهامات من عدة جهات على رأسها إدارة الغريم الأزلي ريال مدريد، بوجود شبهات فساد أو محاولة للتأثير على الحكام.