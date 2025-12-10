Ter StegenGetty Images
محمد سعيد

"خارق للعادة واستبعاده ليس لأسباب رياضية" .. جدل كبير يُصاحب مدة غياب تير شتيجن عن برشلونة!

تصريحات بطل العالم السابق كريستوف كرامر توضح طبيعة موقف الحارس الألماني في برشلونة

شهدت مباراة برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا عودة الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن إلى قائمة الفريق، وهو الحدث الذي اعتبر من أبرز محطات اللقاء، وذلك بعد غيابه الطويل عن النادي الكتالوني بسبب الإصابة.

دخول الحارس الألماني إلى أرض الملعب قوبل بعاصفة من التصفيق من جماهير ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، الأمر الذي أثار العديد من التعليقات الإعلامية، من بينها تصريحات اللاعب السابق كريستوف كرامر الذي أبدى استغرابه من وضعية الحارس.

  • ماذا قال كريستوف كرامر؟

    قال كرامر في حديثه لشبكة "برايم": "عندما نرى كيف يتعامل تير شتيجن مع الكرة على أرض الملعب، يصبح من المستحيل أن يكون استبعاده بسبب الأداء. الحارس الأساسي الحالي يقدم مستويات جيدة بلا شك، لكن تير شتيجن ببساطة حارس خارق للعادة. استبعاده لا يمكن أن يكون لأسباب رياضية".  

    وأضاف بطل العالم مع المنتخب الألماني أن تير شتيجن يعد من أفضل الحراس في العالم، وأن ما يحدث معه أمر مؤسف لأنه لا يرتبط بمستواه الفني: "لا بد أن شيئًا ما قد حدث، لكننا لا نريد الدخول في تكهنات".

    وتابع: "سمعنا بعض الأحاديث هنا وهناك، ومن الواضح أن هناك أمرًا غير طبيعي. في جنوب أوروبا، الناس لديهم حس قوي تجاه من يخدم النادي بإخلاص، وتير شتيجن كان دائمًا مثالًا للالتزام والانضباط، لذلك يصعب تفسير ما يحدث".

  • Marc Andre ter Stegen Barcelona 2025Getty Images

    دعم الجماهير مستمر لتير شتيجن

    كما أشار كرامر إلى أن رد فعل الجماهير كان لافتًا، حيث لم يقتصر التصفيق على مشجعي برشلونة بل شمل أيضًا الجماهير الألمانية التي حضرت لدعم آينتراخت فرانكفورت: "من المثير دائمًا مراقبة رد فعل الجمهور، والطريقة التي استقبلوه بها هنا في كامب نو تؤكد أن الدعم الجماهيري له حاضر بقوة".

    ورغم عودته من الإصابة، فإن وضعية تير شتيجن لم تتغير، إذ أكد المدرب هانزي فليك أن الحارس الشاب جوان جارسيا سيبقى الخيار الأول في الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

    ومع فتح باب الانتقالات الشتوية، يظل مستقبل الحارس الألماني مفتوحًا على جميع الاحتمالات، حيث قد يطلب الرحيل إذا تلقى عرضًا رياضيًا وماليًا مناسبًا، لكن لا شيء محسوم حتى الآن.

    وتشير التوقعات إلى إمكانية مشاركة تير شتيجن الأسبوع المقبل في مباراة كأس ملك إسبانيا، إذا قرر فليك منحه الفرصة على حساب الحارس البولندي فويتشك شتشيسني، خصوصًا أن جارسيا يبدو محصورًا في المشاركة بالليجا ودوري الأبطال.

    هذه المباراة قد تكون فرصة مثالية لتير شتيجن لإظهار قدراته مجددًا أمام السوق الكروي، وإثبات أنه ما زال أحد أبرز الحراس في العالم.

  • تفاصيل أزمة تير شتيجن وبرشلونة

    يجد مارك أندريه تير شتيجن نفسه أمام مفترق طرق حاسم مع اقتراب الميركاتو الشتوي، حيث تحولت أنباء تعافيه السريع من جراحة الظهر التي أجراها في يوليو إلى "معضلة فنية وإدارية" داخل أروقة برشلونة.

    فبرغم جاهزيته، اصطدم الحارس الألماني بواقع جديد يتمثل في تراجعه للخيار الثالث في حسابات مواطنه هانز فليك، خلف المتألق جوان جارسيا والبديل الخبير فويتشيك شتشيسني، مما يجعل فكرة استعادته لمركزه الأساسي أشبه بالمستحيلة في الوقت الراهن.

    هذا الجمود وضع حلم تير شتيجن في حماية عرين ألمانيا بمونديال 2026 في مهب الريح، ليلوح في الأفق عرض نادي بشكتاش التركي كـ"طوق نجاة" يضمن له المشاركة الأساسية والدقائق اللازمة لمنافسة مانويل نوير.

    ورغم ارتباط صاحب الـ33 عامًا بعقد يمتد حتى 2028، فإن إدارة برشلونة لا تمانع رحيله لتخفيف فاتورة الأجور الضخمة، لا سيما بعد "الصيف المشتعل" الذي شهد توترًا بين الطرفين بسبب أزمة التقارير الطبية وسحب شارة القيادة مؤقتًا.

    الآن، يقف تير شتيجن بين خيارين أحلاهما مر: إما البقاء والقبول بدور هامشي يقتل طموحه الدولي، أو الرضوخ للواقع وقبول الإعارة لإنقاذ مسيرته، ليصبح شهر يناير هو الحكم الفاصل في هذه العلاقة المعقدة".

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟

    بعد الفوز على ريال بيتيس (5-3) في الجولة الماضية، واصل الفريق الكتالوني تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، بعد تعثره بالخسارة أمام سيلتا فيجو (2-0).

    كما تحسن موقف الفريق في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني (1-2)، أمس الثلاثاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ14 بجدول ترتيب مرحلة الدوري.

    ومن ثم يعود النادي الكتالوني إلى المنافسات المحلية، حيث يلعب مباراة مهمة أمام أوساسونا في الجولة 16 من الدوري الإسباني، يوم السبت 13 ديسمبر الجاري، قبل 4 أيام من مباراته الأولى في كأس الملك، عندما يحل ضيفًا على جودالاخار ضمن منافسات دور الـ32.

    ويختتم برشلونة عام 2025 بمواجهة صعبة أمام مضيفه فياريال، يوم 21 ديسمبر الجاري، قبل الحصول على فترة عطلة أعياد الميلاد.

