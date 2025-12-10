"خارق للعادة واستبعاده ليس لأسباب رياضية" .. جدل كبير يُصاحب مدة غياب تير شتيجن عن برشلونة!

كما أشار كرامر إلى أن رد فعل الجماهير كان لافتًا، حيث لم يقتصر التصفيق على مشجعي برشلونة بل شمل أيضًا الجماهير الألمانية التي حضرت لدعم آينتراخت فرانكفورت: "من المثير دائمًا مراقبة رد فعل الجمهور، والطريقة التي استقبلوه بها هنا في كامب نو تؤكد أن الدعم الجماهيري له حاضر بقوة".

ورغم عودته من الإصابة، فإن وضعية تير شتيجن لم تتغير، إذ أكد المدرب هانزي فليك أن الحارس الشاب جوان جارسيا سيبقى الخيار الأول في الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

ومع فتح باب الانتقالات الشتوية، يظل مستقبل الحارس الألماني مفتوحًا على جميع الاحتمالات، حيث قد يطلب الرحيل إذا تلقى عرضًا رياضيًا وماليًا مناسبًا، لكن لا شيء محسوم حتى الآن.

وتشير التوقعات إلى إمكانية مشاركة تير شتيجن الأسبوع المقبل في مباراة كأس ملك إسبانيا، إذا قرر فليك منحه الفرصة على حساب الحارس البولندي فويتشك شتشيسني، خصوصًا أن جارسيا يبدو محصورًا في المشاركة بالليجا ودوري الأبطال.

هذه المباراة قد تكون فرصة مثالية لتير شتيجن لإظهار قدراته مجددًا أمام السوق الكروي، وإثبات أنه ما زال أحد أبرز الحراس في العالم.