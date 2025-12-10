Jamie Carragher Mohamed SalahGetty
جيمي كاراجر "الابن الضال" لليفربول .. صلاح ليس عدوه الوحيد في أنفيلد والاجتماع السري لم يبعده عن إدمان التوابل!

دخول كاراجر على الخط وتوجيه انتقادات لاذعة إلى النجم المصري جعل القضية أكثر إثارة وأوسع انتشارًا

بعد مرور اثني عشر عامًا على آخر مباراة له بقميص ليفربول، أصبح جيمي كاراجر، أحد أبرز وأشهر الأصوات في التحليل الكروي بإنجلترا، لكن ذلك جعله في مواجهة مباشرة مع بعض لاعبي فريقه السابق.

ورغم أن تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول تجاه مدربه آرني سلوت بسبب استبعاده من التشكيلة الأساسية، كانت مثيرة للغاية ومادة دسمة لوسائل الإعلام الرياضية، إلا أن دخول كاراجر على الخط وتوجيه انتقادات لاذعة إلى النجم المصري جعل القضية أكثر إثارة وأوسع انتشارًا.

  • كاراجر يسكب البنزين على نيران محمد صلاح

    كاراجر، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" وقناة "CBS" الأمريكية، لم يتردد في انتقاد تراجع أداء ليفربول هذا الموسم، وهو ما دفع النادي لعقد اجتماع معه في سبتمبر الماضي لمناقشة نبرة تغطيته الإعلامية.

    الاجتماع، الذي جاء بعد خسارة الفريق أمام كريستال بالاس، وُصف بأنه ودي، لكنه كشف عن حساسية العلاقة بين الطرفين، حيث تحدثت معه الإدارة عن الانتقادات اللاذعة والتصريحات التي تؤذي اللاعبين.

    لكن يبدو أن هذا الاجتماع لم يمنع كاراجر من هذا السلوك الإعلامي المثير للجدل، والذي يشبه الإفراط في استخدام "التوابل الحارة" لجعل الأطعمة أكثر جاذبية، ومؤخرًا استغل الإنجليزي تصريحات صلاح ضد سلوت واقتحم المجال بهجوم شرس على النجم المصري.

    وقال كاراجر: "أعتقد أنه كلما توقف صلاح في منطقة المقابلات، وهو ما فعله 4 مرات خلال 8 سنوات في ليفربول، يكون ذلك منسقًا بينه وبين وكيله لإحداث أقصى ضرر وتقوية موقفه الشخصي".

    وأضاف: "فعل ذلك قبل 12 شهرًا ووجهت له الانتقاد، لقد لعب على أوتار مشاعر جماهير ليفربول، كان ليفربول على قمة الدوري، وقد سجل هدف الفوز ضد ساوثامبتون، وكان هذا الوقت المناسب للخروج وممارسة الضغط على إدارة ليفربول".

    وختم كاراجر: "أود أن أذكّر صلاح ووكيله أنه قبل أن يأتي إلى ليفربول كان معروفًا كرجل فشل في تشيلسي. لم يفز بأي لقب كبير قبل قدومه إلى ليفربول، صلاح لم يفز بكأس الأمم الإفريقية، هذا ليس محاولة مني للتقليل من قيمته كلاعب".

    كاراجر العدو الأول لجميع لاعبي ليفربول

    لم يكن ذلك هو الصدام الأول بين كاراجر ومحمد صلاح، حيث لم يخف "مو" استياءه من كاراجر في عدة مواقف سابقة، كان آخرها خلال مباراة الريدز أمام ليدز يونايتد، حيث قال صلاح علنًا: "غدًا كاراجر سيهاجمني مرة أخرى وهذا أمر عادي".

    ولم تكن هذه المرة الأولى؛ ففي يناير الماضي كتب صلاح عبر منصة "إكس": "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"، كذلك، يُعرف أن قائد الفريق فيرجيل فان دايك، لا يكنّ ودًا كبيرًا تجاه كاراجر.

  • كاراجر وليفربول .. علاقة مُعقدة متعددة الأبعاد

    مصادر داخل نادي ليفربول وصفت العلاقة مع كاراجر بأنها "مُعقدة ومتعددة الطبقات"، فهو لاعب سابق ذو إرث كبير، ومشجع للنادي، وصاحب مؤسسة خيرية تتعاون أحيانًا مع أنشطة النادي، لكنه أيضًا محلل تلفزيوني لا يتردد في توجيه انتقادات حادة.

    هذا الجانب الأخير هو ما يجعل العلاقة "تحديًا" في بعض الأحيان، حيث يرى كاراجر أن مهمته هي قول الحقيقة كما يراها، حتى لو أغضبت اللاعبين، وأحد المقربين منه قال: "يتعرض للنقد إذا بالغ في مدح ليفربول، ويتعرض للنقد إذا كان قاسيًا عليهم. لكنه لم يعد يهتم بذلك كما كان في بداياته".

    كاراجر نفسه يعتقد أن هناك الكثير من "الزيف" في كرة القدم الحديثة، وهو مستعد لكشفه، وليفربول من جانبه يؤكد أن النقد البناء قد يكون مفيدًا للحفاظ على المعايير، لكنه يشدد على ضرورة ألا يتجاوز التحليل حدود المهنية إلى الشخصنة. ويضيف أحد المسؤولين: "كاراجر يمتلك فهمًا عميقًا للنادي، وهذا يمنحه ميزة لا يملكها غيره من المحللين".

    مواقف كاراجر المثيرة للجدل

    مؤخرًا، أثار كاراجر جدلًا بعد تسريب مقطع له خلال مباراة ليفربول ضد بي إس في أيندهوفن في دوري الأبطال، حيث انتقد المدافع إبراهيما كوناتي وقال إن المدرب آرني سلوت يجب أن يرحل.

    كاراجر وصف لاحقًا ما قاله بأنه "كلام لحظة غضب" لا يعكس موقفه المهني، مؤكدًا أن المقطع لم يكن يجب أن يُبث، بينما المدرب سلوت تعامل مع الأمر ببرود، إذ يرى أن النقد جزء من عمله وأنه قادر على تحمله أكثر من اللاعبين.

    في المقابل، تفاعل صلاح على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور له يتدرب منفردًا، وهو ما اعتبره كاراجر دليلًا على "الاستعراض الإعلامي"، ورد عليه بتغريدة يتمنى فيها فوز ليفربول في مباراته التالية.

    انتقادات كاراجر أثارت ردود فعل خارج النادي أيضًا، حيث وصفه المدافع المصري السابق أحمد المحمدي بأنه "عار".

    وعلى الرغم من ذلك، لم يتواصل أي لاعب من ليفربول معه مباشرة منذ أن واجهه دانييل ستوريدج قبل نحو عقد ليسأله عن سبب مطالبته ببيعه.

    كاراجر يعتقد أن بعض تعليقاته تزعج اللاعبين لأنها ببساطة صحيحة، حتى لو لم يرغبوا في الاعتراف بذلك، ورغم حساسيته السابقة تجاه النقد حين كان لاعبًا، فإنه اليوم متمسك بقناعته بأن التحليل الصادق هو ما يجب أن يقدمه للجمهور، حتى لو كان ذلك على حساب شعبيته داخل غرفة ملابس ليفربول.

