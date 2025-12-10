كاراجر، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" وقناة "CBS" الأمريكية، لم يتردد في انتقاد تراجع أداء ليفربول هذا الموسم، وهو ما دفع النادي لعقد اجتماع معه في سبتمبر الماضي لمناقشة نبرة تغطيته الإعلامية.

الاجتماع، الذي جاء بعد خسارة الفريق أمام كريستال بالاس، وُصف بأنه ودي، لكنه كشف عن حساسية العلاقة بين الطرفين، حيث تحدثت معه الإدارة عن الانتقادات اللاذعة والتصريحات التي تؤذي اللاعبين.

لكن يبدو أن هذا الاجتماع لم يمنع كاراجر من هذا السلوك الإعلامي المثير للجدل، والذي يشبه الإفراط في استخدام "التوابل الحارة" لجعل الأطعمة أكثر جاذبية، ومؤخرًا استغل الإنجليزي تصريحات صلاح ضد سلوت واقتحم المجال بهجوم شرس على النجم المصري.

وقال كاراجر: "أعتقد أنه كلما توقف صلاح في منطقة المقابلات، وهو ما فعله 4 مرات خلال 8 سنوات في ليفربول، يكون ذلك منسقًا بينه وبين وكيله لإحداث أقصى ضرر وتقوية موقفه الشخصي".

وأضاف: "فعل ذلك قبل 12 شهرًا ووجهت له الانتقاد، لقد لعب على أوتار مشاعر جماهير ليفربول، كان ليفربول على قمة الدوري، وقد سجل هدف الفوز ضد ساوثامبتون، وكان هذا الوقت المناسب للخروج وممارسة الضغط على إدارة ليفربول".

وختم كاراجر: "أود أن أذكّر صلاح ووكيله أنه قبل أن يأتي إلى ليفربول كان معروفًا كرجل فشل في تشيلسي. لم يفز بأي لقب كبير قبل قدومه إلى ليفربول، صلاح لم يفز بكأس الأمم الإفريقية، هذا ليس محاولة مني للتقليل من قيمته كلاعب".