Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
محمد سعيد

لا توجد مهام سهلة لتشابي ألونسو .. مأزق ماتانتونو يقيّد خيارات ريال مدريد في كأس الملك!

وضع معقد للنادي الملكي قبل مباراته "السهلة" أمام تالافيرا

يواجه ريال مدريد وضعًا معقدًا قبل مباراته الأولى في كأس ملك إسبانيا أمام فريق تالافيرا، وذلك بسبب حالة خاصة تتعلق باللاعب الأرجنتيني الشاب ماتانتونو.

فرغم وجوده ضمن قائمة الفريق الأول، إلا أنه مسجل كلاعب في فريق ريال مدريد "كاستيا"، وهو ما يفرض قيودًا على عدد اللاعبين الشباب الذين يمكن الدفع بهم في التشكيلة الأساسية.

  • ماتانتونو يستهلك أحد المقاعد الأربعة المخصصة للشباب

    كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن المأزق الذي يقع فيه تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد قبل مواجهة فريق تالافيرا في كأس ملك إسبانيا، حيث سيكون مقيدًا في استخدام لاعبيه الشباب خلال اللقاء، بسبب لاعبه الأرجنتيني ماتانتونو.

    فبحسب لوائح بطولة كأس ملك إسبانيا، لا يمكن أن يتجاوز عدد لاعبي الأكاديمية المشاركين في التشكيلة الأساسية للفريق أربعة لاعبين.

    وبما أن ماتانتونو مسجل مع كاستيا، فإنه يُحسب ضمن هؤلاء، ما يترك للمدرب تشابي ألونسو ثلاثة مقاعد فقط لبقية لاعبي الشباب.
    هذه الوضعية تفرض على الجهاز الفني خيارات محدودة في ظل الإصابات والغيابات التي يعاني منها الفريق الأول، وتجعل عملية تدوير اللاعبين أكثر صعوبة.

    • إعلان
  • Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    إصابات وغيابات تضغط على خيارات ألونسو

    ريال مدريد سيدخل اللقاء وهو يفتقد عددًا من أبرز نجومه الذين تقرر إراحتهم استعدادًا للمباريات المقبلة، مثل كيليان مبابي، تيبو كورتوا، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي.

    ولتعويض هذه الغيابات، استدعى تشابي ألونسو ستة لاعبين من كاستيا هم: الحارس فران جونزاليس، المدافعون دافيد خيمينيز، فالديز، وجوان، إضافة إلى لاعبي الوسط سيستيرو وتياجو بيتارتش.

  • تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام تالافيرا

    من المنتظر أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيلة تضم: لونين في حراسة المرمى؛ دافيد خيمينيز، هاوسن، كاريراس، وفران جارسيا في الدفاع؛ سيستيرو، داني سيبايوس، وتياغو بيتارتش في الوسط؛ ماتانتونو في الهجوم إلى جانب إندريك وجونزالو جارسيا.

    وبهذا يكون ثلاثة لاعبين شباب إلى جانب ماتانتونو ضمن التشكيلة الأساسية.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • مأزق التبديلات خلال المباراة

    المعضلة لا تتوقف عند التشكيلة الأساسية، بل تمتد إلى التبديلات، فإذا أراد ألونسو إراحة بعض لاعبي الفريق الأول مثل هاوسن أو فران جارسيا وإشراك جوان أو فالديز، فلن يتمكن من ذلك إلا إذا أخرج ماتانتونو أو أحد اللاعبين الشباب الآخرين، لتجنب تجاوز الحد المسموح به من لاعبي الأكاديمية.

    هذا القيد قد يفرض على المدرب حسابات دقيقة في إدارة المباراة، خصوصًا مع وجود مواجهة مهمة أمام إشبيلية في الدوري بعد أيام قليلة.

    وبهذا، يدخل ريال مدريد مباراته أمام تالافيرا في كأس الملك وسط مزيج من الفرص والتحديات، حيث يسعى لإعطاء الفرصة للاعبين الشباب مع الحفاظ على التوازن المطلوب لتجنب أي مخالفة للوائح البطولة.

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ماتانتونو استثمار بعيد المدى لريال مدريد

    ماتانتونو انضم إلى نادي ريال مدريد الإسباني في يونيو 2025 قادمًا من ريفر بليت، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، وهي الأعلى في تاريخ النادي الأرجنتيني، متجاوزة صفقة انتقال إنزو فيرنانديز إلى بنفيكا.

    ونشأ ماتانتونو في أكاديمية ريفر بليت منذ عام 2019، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول في موسم 2024-2025، وفي فبراير 2024، دخل التاريخ كأصغر هداف في تاريخ النادي، كما تُوّج بكأس السوبر الأرجنتيني، وشارك مع المنتخب الأرجنتيني الأول ليصبح أصغر لاعب يرتدي قميص "التانجو" في مباراة رسمية.

    وانضم ماتانتونو رسميًا إلى ريال مدريد في 14 أغسطس 2025، بعقد يمتد حتى يونيو 2031، وبدأ سريعًا في الاندماج مع الفريق تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ورغم صغر سنه، حصل على دقائق لعب مهمة في أولى مبارياته، حيث شارك في 13 مباراة، منها 9 كأساسي، بإجمالي 690 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.

    ورغم تواضع الأرقام، إلا أن النادي يرى مشاركته جزءاً من خطة تطوير طويلة الأمد، شبيهة بما حدث مع لاعبين مثل فينيسيوس جونيور وفالفيردي.

    صفقة ماتانتونو تمثل استثمارًا بعيد المدى لريال مدريد، الذي يواصل رهانه على المواهب الشابة من أمريكا الجنوبية، ويأمل أن يتحول اللاعب الأرجنتيني إلى أحد أعمدة الفريق في المستقبل القريب.

  • ما التالي لريال مدريد؟

    بانتصاره الأخير في "الليجا" على ديبورتيفوا ألافيس (2-1)، تجاوز قليلًا ريال مدريد المرحلة العصيبة التي مر بها في الفترة الأخيرة حيث تلقى على يد مانشستر سيتي هزيمة قاسية على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وبسبب هذه الخسارة تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة.
    وكانت هذه هي الهزيمة الثانية للملكي على التوالي، إذ خسر قبلها من سيلتا فيجو بنتيجة (0-2) في الجولة 15 من الدوري الإسباني 2025-2026، ليتجمد في مركز الوصيف برصيد 36 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

    ويسعى ريال مدريد في الفترة المقبلة لتحسين نتائجه، حيث يخوض مواجهتان محليتان قبل انتهاء العام، إذ يخرج لمواجهة سهلة أمام تالافيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن يعود إلى سانتيجو برنابيو يوم 30 ديسمبر الجاري، عندما يستضيف إشبيلية ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.

كأس ملك إسبانيا
تالافيرا دي لا رينا crest
تالافيرا دي لا رينا
TAL
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0