محمد سعيد

بعد الإطاحة بتشابي ألونسو .. فلورنتينو بيريز يفرض كلمته ويعيد رجل أنشيلوتي وزيدان إلى ريال مدريد!

قرار يهدف إلى تقليل الإصابات وتحقيق الاستقرار البدني بين اللاعبين

بعد ساعات من إعلان رحيل المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، شهد نادي ريال مدريد تطورًا جديدًا في ملف الإعداد البدني للفريق الأول، حيث استعاد أنطونيو بينتوس، المعد البدني المخضرم الذي عمل سابقاً في حقبة كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان، دوره القيادي داخل النادي.

عودة بينتوس جاءت بهدف تقليل الإصابات وتحقيق الاستقرار البدني بين اللاعبين، وهو ما اعتبرته إدارة النادي خطوة أساسية في المرحلة المقبلة.

  • بينتوس الشرارة التي أشعلت الخلاف مع ألونسو

    صحيفة "COPE" الإسبانية، كشفت أن بينتوس كان الشرارة التي أشعلت مسيرة الخلاف بين ريال مدريد ومدربه السابق تشابي ألونسو.

    وأشارت إلى أن الاجتماع الحاسم الذي عقد الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء، كان نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين، حيث أصر فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي على أن تكون مسؤولية الإعداد البدني للفريق الأول حصرية بيد بينتوس.  

    في المقابل، رفض ألونسو هذا المقترح بشكل قاطع، متمسكًا بمدربه البدني الموثوق الذي رافقه في باير ليفركوزن، مؤكدًا أنه لا ينوي استبداله وأنه سيظل وفيًا لطاقمه الفني حتى النهاية.

    هذا الموقف الصلب من ألونسو أدى إلى تصاعد الخلاف مع الإدارة، ليصبح أحد الأسباب الرئيسية وراء رحيله عن تدريب الفريق في وقت لاحق، وتحديدًا بعد خسارة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

  • Xabi AlonsoGetty Images

    موقف ألونسو في الاجتماع الأخير

    الصحيفة الإسبانية، كشفت أيضًا بعض الكواليس من الاجتماع الأخير، حيث أوضح تشابي ألونسو للإدارة أنه لا يمكن منح اللاعبين كل هذا القدر من السلطة داخل النادي، مشيرًا إلى أن السيطرة على غرفة الملابس تصبح مستحيلة إذا ما اتخذت الإدارة دائمًا موقفًا داعمًا للاعبين على حساب الجهاز الفني، بينما ألونسو شدد على أن الانضباط والهيكلية الواضحة ضرورية لنجاح أي مشروع رياضي، وهو ما لم يجده في الظروف الحالية داخل ريال مدريد.

  • Antonio Pintus Real Madrid 2025Getty

    مستقبل ريال مدريد بعد عودة بينتوس

    عودة أنطونيو بينتوس إلى موقعه القيادي في الإعداد البدني تعكس رغبة الإدارة في إعادة الانضباط البدني للفريق، خاصة بعد تزايد الإصابات في المواسم الأخيرة.

    وبينما يرى النادي أن هذه الخطوة ستساهم في استقرار الأداء، فإنها في الوقت ذاته كانت سببًا مباشرًا في إنهاء تجربة تشابي ألونسو التدريبية مع الفريق، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تاريخ ريال مدريد.

  • تشابي ألونسو ومدريد يفترقان بعد خسارة الكلاسيكو

    أعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، إنهاء التعاقد مع مدربه تشابي ألونسو بعد أقل من 24 ساعة من خسارة الفريق نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدفين.

    المباراة كانت في متناول يد الميرينجي حتى رغم غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث تمكن من إدراك التعادل مرتين في كل مرة يتقدم بها البرسا، لكن بعد هدف البرازيلي رافينيا "الثالث" في الدقيقة 73، لم تنجح محاولات كتيبة تشابي في العودة للمباراة من جديد.

    تلك المواجهة كانت الثانية لتشابي ألونسو أمام برشلونة، حيث قاد ريال مدريد للفوز أمام غريمه في أكتوبر الماضي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

    ورغم أن النادي الملكي كان يطمح منذ فترة طويلة في التعاقد مع ألونسو، إلا أن تجربته لم تستمر سوى بضعة أشهر، حيث أكد البيان أن القرار جاء "باتفاق متبادل"، مشددًا على أن ألونسو سيظل دائمًا أحد رموز النادي ومحل تقدير جماهيره، كما كشف ريال مدريد أن ألفارو أربيلوا، مدرب الفريق الرديف "كاستيا"، سيتولى قيادة الفريق الأول في المرحلة المقبلة.

    أربيلوا، الذي بدأ مسيرته التدريبية داخل أكاديمية النادي منذ عام 2020، حقق نجاحات بارزة مع فرق الفئات السنية، أبرزها قيادة فريق جوفينيل أ لتحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023، إضافة إلى التتويج بلقب الدوري في موسم 2024-2025.

  • نجوم ريال مدريد يودّعون ألونسو برسائل مؤثرة

    بعد رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد، ومع استمرار الفريق خلف برشلونة بفارق أربع نقاط في الدوري الإسباني، حرص عدد من نجوم الفريق على توجيه رسائل شكر لمدربهم السابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    الهداف الفرنسي كيليان مبابي كتب عبر حسابه في "إنستجرام": "لقد كان الأمر قصيرًا لكنه كان ممتعًا اللعب لك وتعلم منك. شكرًا لمنحي الثقة منذ اليوم الأول. سأذكرك كمدرب لديه أفكار واضحة ويعرف الكثير عن كرة القدم. أتمنى لك التوفيق في الفصل التالي".

    أما زميله التركي أردا جولر فقد عبّر عن امتنانه الكبير لألونسو، قائلاً: "تشابي ألونسو، شكرًا لك لإيمانك وثقتك بي منذ اليوم الأول. كل محادثة، كل تفصيل، كل مطلب ساهم في تشكيل لعبي ودفعني إلى مستوى أعلى. أنا ممتن حقًا لكل ما أضفته إلى رحلتي. ثقتك بي جعلتني لاعبًا أفضل. أتمنى لك ولفريقك النجاح فقط فيما سيأتي. سيبقى تأثيرك معي دائمًا".

