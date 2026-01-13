بعد الإطاحة بتشابي ألونسو .. فلورنتينو بيريز يفرض كلمته ويعيد رجل أنشيلوتي وزيدان إلى ريال مدريد!

أعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، إنهاء التعاقد مع مدربه تشابي ألونسو بعد أقل من 24 ساعة من خسارة الفريق نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدفين.

المباراة كانت في متناول يد الميرينجي حتى رغم غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث تمكن من إدراك التعادل مرتين في كل مرة يتقدم بها البرسا، لكن بعد هدف البرازيلي رافينيا "الثالث" في الدقيقة 73، لم تنجح محاولات كتيبة تشابي في العودة للمباراة من جديد.

تلك المواجهة كانت الثانية لتشابي ألونسو أمام برشلونة، حيث قاد ريال مدريد للفوز أمام غريمه في أكتوبر الماضي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

ورغم أن النادي الملكي كان يطمح منذ فترة طويلة في التعاقد مع ألونسو، إلا أن تجربته لم تستمر سوى بضعة أشهر، حيث أكد البيان أن القرار جاء "باتفاق متبادل"، مشددًا على أن ألونسو سيظل دائمًا أحد رموز النادي ومحل تقدير جماهيره، كما كشف ريال مدريد أن ألفارو أربيلوا، مدرب الفريق الرديف "كاستيا"، سيتولى قيادة الفريق الأول في المرحلة المقبلة.

أربيلوا، الذي بدأ مسيرته التدريبية داخل أكاديمية النادي منذ عام 2020، حقق نجاحات بارزة مع فرق الفئات السنية، أبرزها قيادة فريق جوفينيل أ لتحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023، إضافة إلى التتويج بلقب الدوري في موسم 2024-2025.