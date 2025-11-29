Pierluigi Collina 2024Getty Images
محمد سعيد

لا مزيد من التحايل على الحكم .. فيفا يختبر تعديلًا جديدًا في قانون كرة القدم بكأس العرب!

زيادة العوائد المالية وإلغاء خيار القرعة..

كشف الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعديلات جوهرية في قانون كرة القدم، سيتم تطبيقها بدءًا من النسخة الحادية عشر من كأس العرب 2025، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وبهذه التغييرات، تدخل كأس العرب 2025 مرحلة جديدة من التطوير، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز البطولات الإقليمية ذات البعد الدولي، ويمنحها زخماً إضافياً على الساحة الكروية العالمية

  • كأس العرب في ثوب جديد

    البطولة التي بدأت في عام 1963 بلبنان، شهدت منافسات شرسة على مدار تاريخها، أخذت منحنى آخر منذ النسخة العاشرة في قطر عام 2021، بعدما تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن تقام كل 4 أعوام.

    وكانت هذه النسخة بمثابة تحضير للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022، لذلك شهدت مشاركة شرسة في جميع مراحلها، وانتهت بتتويج منتخب الجزائر باللقب، بعد فوزه على تونس في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

    وتعد هذه النسخة الثانية على التوالي التي تُنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد نسخة الدوحة 2021 التي شكلت نقطة تحول تاريخية باعتراف الفيفا بالبطولة بشكل رسمي لأول مرة منذ انطلاقتها عام 1963، وهو ما منحها بعداً دولياً وزخمًا واسعًا.

    وقد أسهم نجاح نسخة 2021 في استمرار دعم الفيفا للبطولة في النسخ الثلاث المقبلة أعوام 2025 و2029 و2033، شريطة إقامتها في الدوحة لضمان استمرار مستوى التنظيم والنجاح الذي تحقق سابقًا.

  • تعديلات واسعة في نسخة 2025

    ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن نسخة 2025 ستشهد تعديلات تنظيمية تتماشى مع توجهات الفيفا لتطوير البطولة على مستوى اللوائح وقيمة المباريات، بما يمنحها مزيداً من الأهمية الفنية والتنافسية.

    وأبرز هذه التعديلات يتمثل في تجربة قانون جديد، وفقًا للحكم الإيطالي السابق بييرلويجي كولينا، حيث سيُستبعد أي لاعب يتعرض لإصابة ويدخل الجهاز الطبي لعلاجه لمدة دقيقتين، ليضطر فريقه للعب بعشرة لاعبين خلال هذه الفترة.

    وقال كولينا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الكأس: "الفيفا يفكر في القيام بتجارب حول جعل كرة القدم أكثر جمالا وإثارة وممتعة للمتفرجين. حدثت تغييرات في القانون منذ بداية شهر يوليو وأصبح الحارس لا يستطيع إمساك الكرة أكثر من 8 ثواني ولم نشاهد أي ركنية احتسبت بسبب ذلك بكأس العالم للناشئين لأن الحارس أصبح يحترم القانون ويلعب بشكل أسرع".

  • تجربة قانون جديد في كأس العرب

    أضاف كولينا: "نريد تجربة قانون جديد، وهو أن يُعالَج اللاعبون عندما يُصابون بشكل حقيقي، وليس حين يتظاهرون بالإصابة، ولذلك نفكر في أن يغادر اللاعب الملعب لمدة دقيقتين إذا دخل الجهاز الطبي له، وسيتم تجربة الأمر في بطولة كأس العرب".

    وتابع الحكم الإيطالي المخضرم: "الاستثناء الوحيد لعدم مغادرة اللاعب للملعب بعد دخول الجهاز الطبي هو أن يكون مصابًا بالفعل، أو أن يكون اللاعب الذي التحم معه قد حصل على بطاقة صفراء أو طُرد، وبالطبع أيضًا حارس المرمى لن يخرج لدقيقتين".

  • كأس العرب بطولة رسمية باعتراف الفيفا

    كما أعلن الفيفا أن مباريات كأس العرب ستُعتبر رسمية وليست ودية، بحيث تُحتسب نقاطها ضمن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الصادر عن الفيفا، ويُعد هذا القرار تحولًا تاريخيًا يمنح البطولة صفة رسمية غير مسبوقة، ويعزز من قيمتها خاصة للمنتخبات الساعية لتحسين ترتيبها العالمي.

    ومن بين التغييرات أيضًا تعديل آلية كسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، في خطوة غير مسبوقة في بطولات الفيفا، فقد تم توزيع 16 منتخبًا على 4 مجموعات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية.

    وفي حال التساوي بين المنتخبات، سيُحسم الأمر أولًا بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، بدلًا من فارق الأهداف العام كما كان معمولًا به في نسخة 2021.
    وإذا استمر التساوي، يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة في المجموعة، وأخيرًا معيار اللعب النظيف.

    وقد ألغى الفيفا خيار القرعة كحل أخير، ليعتمد بدلاً من ذلك على التصنيف الشهري الأخير قبل البطولة، بحيث يُمنح التأهل للمنتخب الأعلى تصنيفًا.

    كما شملت التعديلات رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة إلى 36.5 مليون دولار، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالمسابقة، وتسهم في تحفيز المنتخبات المشاركة على تقديم مستويات أعلى من المنافسة.

