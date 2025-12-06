"انظروا إلى بيكهام ومحمد صلاح" .. حملة دفاع عن سالم الدوسري ردًا على إنكار دوره مع منتخب السعودية!

يُعد سالم الدوسري أحد أبرز نجوم الكرة السعودية خلال العقد الأخير، بعدما قدّم مسيرة ثرية مع الهلال والمنتخب الوطني، تميزت بالحسم والتأثير في المباريات الكبرى.

فمنذ ظهوره الأول بقميص الهلال عام 2011، نجح في تثبيت اسمه سريعًا بين عناصر الفريق الأساسية، مستندًا إلى مهارة فنية عالية وقدرة استثنائية على المراوغة وصناعة الفارق في الثلث الهجومي.

ومع انضمامه للفريق الأول، أظهر الدوسري شخصية اللاعب الجاهز للمرحلة الكبرى، حيث لعب مع الفريق العاصمي 460 مباراة سجل خلالها 134 هدفًا وصنع 101 تمريرة حاسمة، محققًا جميع البطولات الممكنة مع الزعيم.

ومع مرور المواسم، تطوّر أداؤه بشكل لافت، ليصبح أحد قادة الجيل الذي أعاد الهلال إلى منصات التتويج القارية، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد مشاركته الفعالة في مشوار الفريق وصولًا إلى النهائي، وسجّل أحد الأهداف البارزة في البطولة.

واصل الدوسري حضوره القوي في المواسم التالية، وأسهم في تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا 2021، قبل أن يقدّم عروضًا رائعة في كأس العالم للأندية، مسجّلًا أهدافًا مؤثرة رسخت مكانته بين الجماهير.

وبفضل خبرته المتراكمة، أصبح الدوسري قائدًا فنيًا داخل الملعب، يعتمد عليه الهلال في المباريات الحاسمة بفضل حضوره الذهني وقدرته على خلق الحلول الفردية.