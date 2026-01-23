مالك نادي الخلود ينتقد التضخم في دوري روشن: أندية تصارع الهبوط وتدفع رواتب تفوق ما يتقاضاه نجم برشلونة!

انتقد الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود السعودي، الإستراتيجية الاقتصادية التي وضعها المسؤولين عن كرة القدم السعودية منذ التوسع في التعاقدات مع لاعبين من الطراز العالمي لتدعيم أندية دوري روشن.
ماذا قال بن هاربورج؟
في المؤتمر الصحفي لمباراة الاتفاق ونيوم، قال سعد الشهري مدرب فريق الاتفاق إن آفة الكرة السعودية هي أزمة توفير الرواتب، مؤكدًا ثقته في وزارة الرياضة بأن تحل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق وعلى رأسها تأخر الرواتب.
بن هاربورج أعاد نشر تصريحات سعد الشهري، وعلق عليها بتغريدة مطولة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا) قال فيها: "هناك أندية في النصف السفلي من دوري روشن السعودي تدفع رواتب (بعد الضرائب) أعلى مما يتقاضاه جافي في برشلونة".
التضخم يضرب الكرة السعودية
أضاف بن هاربورج مستعرضًا تجربة سابقة مع الخلود: "حاولنا مؤخرًا التعاقد مع لاعب شاب من أوروبا، وأُبلغنا بأن انتقاله إلى النادي الذي نملكه في إسبانيا قادش سيكون مجانيًا، بينما يصل سعره إلى 6 ملايين دولار إذا انتقل إلى نادٍ سعودي".
وتابع: "هذا التضخم يجعل كرة القدم السعودية غير مستدامة ماليًا، وإذا توحّدت الأندية السعودية ورفضت المبالغة في الأسعار، على غرار تجربة (أوبك) في قطاع النفط، يمكن تحسين جودة الدوري بنفس الميزانيات الحالية عبر استثمار الأموال بشكل أكثر كفاءة، مع تجنب تكرار أخطاء الدوري الصيني الذي بالغ في الرواتب دون تحقيق فائدة مستدامة".
تحول مذهل في الدوري السعودي
شهدت كرة القدم السعودية في الأعوام الثلاثة الماضية تحولًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث أصبح الدوري السعودي وجهة رئيسية لنجوم الكرة العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة رياضية عالمية، وجذب أنظار الجماهير والإعلام الدولي، وهذا التحول لم يقتصر على استقطاب أسماء لامعة فحسب، بل شمل أيضًا إعادة رسم خريطة المنافسة في المنطقة.
فمنذ صيف 2023، أطلقت وزارة الرياضة السعودية مشروعًا ضخمًا لاستقطاب أبرز نجوم أوروبا والعالم، بميزانيات تجاوزت مليار يورو في موسم واحد، والهدف كان واضحًا وهو رفع مستوى المنافسة في (دوري روشن)، وزيادة قيمته التسويقية والإعلامية، وتحويله إلى منافس حقيقي للدوريات الأوروبية الكبرى.
وكان أبرز النجوم المنضمين إلى مشروع تطوير الكرة السعودية والذي فتح الباب إلى نجوم الكرة العالمية للتوافد على المملكة، هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، وذلك بانتقاله إلى نادي النصر في يناير 2023، حيث كان انتقاله إلى العالمي بمثابة الشرارة الأولى التي لفتت أنظار العالم إلى الدوري السعودي.
ولم يقف الهلال متفرجًا على غريمه الأزلي وهو يحصل على نجم بحجم كريستيانو رونالدو، حيث تعاقد هو الآخر مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، حيث انضم إلى الهلال، ليضيف بريقًا عالميًا ويجذب جماهير ضخمة من أمريكا الجنوبية وآسيا.
وكان الأهلي من أبرز المستفيدين من التحول المذهل للصفقات، حيث تعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق، الذي التحق بقلعة البطولات ليكون أحد أبرز الأسماء العربية في الدوري، ومعه نجوم بحجم فرانك كيسييه وروبرتو فيرمينيو.
أما الاتحاد فقد تعاقد مع النجم الفائز الفائز بالكرة الذهبية كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد في صفقة من العيار الثقيل، حيث وقع مع العميد، ليمنح الفريق خبرة أوروبية كبيرة ويساعده على الفوز بالبطولات المحلية.
الأهداف الإستراتيجية من تطور دوري روشن
نجحت السعودية من وراء هذا التحول الضخم في تعزيز صورة المملكة عالميًا، حيث أصبحت الرياضة جزءًا من رؤية السعودية 2030، إذ يُنظر إلى كرة القدم كأداة دبلوماسية ناعمة.
وكذلك استهدفت المملكة زيادة العوائد التجارية من خلال عقود البث التلفزيوني، الرعايات، وبيع التذاكر، حيث ارتفعت قيمة المسابقة بشكل ملحوظ وساهم ذلك بالتبعية في نجاح أندية السعودية بالفوز بالبطولات القارية.
وأثار ذلك التحور ردود فعل الإعلام الأوروبي، حيث وصف الخطوة بأنها "ثورة في سوق الانتقالات"، بعدما باتت السعودية منافسًا مباشرًا للدوريات الكبرى، لكن بعض النقاد اعتبروا أن الإنفاق الضخم قد لا يكون مستدامًا على المدى الطويل، بينما يرى آخرون أن هذه الاستثمارات ستؤسس لدوري قوي قادر على جذب المزيد من النجوم مستقبلاً.
ووفقًا لتوقعات وسائل الإعلام السعودية والعالمية، فإن هناك تقارير تؤكد تخطيط السعودية لاستقطاب أكثر من 50 نجمًا عالميًا جديدًا بعد كأس العالم 2026، من بينهم أسماء مثل محمد صلاح لاعب ليفربول، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد، وزميله في الفريق كاسيميرو.
وهذا التوجه يعكس رغبة المملكة في جعل الدوري السعودي منصة عالمية، وليس مجرد محطة انتقالية للاعبين الكبار في نهاية مسيرتهم.