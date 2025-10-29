Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
محمد سعيد

"لا يعالج لاعبيه بطريقة صحيحة" .. نجم ريال مدريد السابق يشكك في طبيب برشلونة بسبب لامين يامال

أزمة الإصابات تتفاقم في برشلونة .. والجهاز الطبي في مرمى الانتقادات

وجه حارس مرمى ريال مدريد السابق سانتي كانيزاريس، انتقادات لاذعة إلى إدارة نادي برشلونة، بسبب إصابة النجم لامين يامال، محذرًا من أن النادي قد يخاطر بتفاقم حالة لاعبه الشاب.

وكشفت تقارير صحفية، أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا كان يعاني من آلام في الفخذ لعدة أسابيع ولم يكن في أفضل حالاته خلال خسارة برشلونة 2-1 أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

  • المعركة المستمرة للحفاظ على لياقة لامين يامال

    المخاوف بشأن لياقة لامين يامال تتزايد داخل برشلونة وخارجها، حيث يعاني الجناح الشاب مع إصابة متكررة في الفخذ تؤثر على سرعته ورشاقته.

    ويقول خبراء الطب الرياضي، إن الألم يمكن أن يأتي ويذهب لكنه يزداد سوءًا في كثير من الأحيان خلال المباريات المكثفة، مما يجعل التعافي صعبًا دون راحة كافية.

    وبالفعل غاب لامين، البالغ من العمر 18 عامًا عن أربع مباريات للنادي الإسباني، بعد عودته من الاستراحة الدولية بسبب نفس المشكلة لكنه لعب بانتظام منذ ذلك الحين.

    ناقش طبيب الإصابات الرياضية الدكتور بيدرو لويس ريبل، مؤخرًا حالة يامال وكشف أن الإصابة يمكن أن تقلل من حركة اللاعب وقدرته على التسديد بنسبة تقارب النصف، والإسراع في عودة اللاعب فقط يجعل الأمر أسوأ.

    في المقابل، يعمل الطاقم الطبي لبرشلونة على إدارة إصابة لامين يامال بعناية، لكن مع عدد كبير من الإصابات في الفريق، يواصل الإسباني اللعب بانتظام، وهو قرار بدأ يثير القلق بين الخبراء واللاعبين السابقين. 

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    كانيزاريس يشكك في إدارة إصابات برشلونة

    تحدث كنيزاريس في راديو ماركا بشكل علني عن إدارة برشلونة الطبية واعتقد أن النادي لا يتعامل بشكل صحيح مع خطة تعافي لامين يامال، مما قد يعرض الإسباني لخطر أكبر.

    وقال حارس ريال مدريد السابق: "برشلونة ليس النادي الأفضل للتعافي. لديهم الكثير من الإصابات وبعضها يتكرر. هذا يقلقني أكثر من منح لامين يامال فترة راحة".

    ومع ذلك، لم تكن حالة لامين يامال المثال الوحيد الذي سلط كنيزاريس الضوء عليه، حيث أشار اللاعب البالغ من العمر 55 عامًا أيضًا إلى الإصابات المتكررة لجافي وأنسو فاتي ومارك أندريه تير شتيجن، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي لبرشلونة "لا يعالج لاعبيه بشكل صحيح".

    في غضون ذلك، حذر المهاجم السابق لمدريد، ألبرتو بوينو من أن حالة يامال قد تزداد سوءًا إذا لم يتم التعامل مع وقت لعبه بشكل جيد، قائلاً: "لا أراه بنسبة 100%. يحتاج برشلونة لأفضل نسخة منه، لكن ربما ينبغي له أخذ استراحة قصيرة".

  • أزمة الإصابات تتفاقم في برشلونة

    أزمة الإصابات في برشلونة لا تظهر أي علامة على التباطؤ، حيث لا يزال اللاعبون الرئيسيون مثل رافينيا وتير شتيجن وجافي وكريستنسن وداني أولمو وخوان جارسيا خارج الملعب.

    وفي الوقت نفسه، يقترب روبرت ليفاندوفسكي من العودة بعد مشكلة عضلية وقد يشارك في مواجهة نهاية الأسبوع ضد إلتشي.

    ومع غياب العديد من النجوم عن تشكيلة الموسم الماضي الفائزة بالثلاثية المحلية، ليس من المستغرب أن يستمر فليك في الاعتماد على لامين يامال، الذي من الواضح أنه ليس في أفضل حالاته بنسبة 100٪.

    قد يكون القرار منطقيًا على المدى القصير، لكن من المعروف أن مشكلة التهاب العانة تسوء مع التعب، لذلك فإن خطر تفاقم الوضع كبير وقد يجعل اللاعب الدولي الإسباني غائبًا لفترة طويلة.

  • Hansi Flick Barcelona 2025Getty Images

    فليك وبرشلونة تحت الضغط للرد

    الهزيمة بنتيجة (2-1) أمام الغريم ريال مدريد تركت برشلونة متأخرًا بخمس نقاط عن منافسهم اللدود، الذي يتصدر الدوري الإسباني بتسعة انتصارات من 10 مباريات.

    الأثر المحدود ليامال في الكلاسيكو بجانب قائمة الإصابات المتزايدة في الفريق، وضع مزيدًا من الضغط على هانزي فليك لإدارة موارده بحكمة.

    المدير الفني الألماني، الذي تعرض للإيقاف بعد طرده في مباراة الأسبوع الماضي ضد جيرونا، سيعود إلى الخطوط الجانبية حيث يواجه برشلونة فريق إلتشي يوم الأحد.

    ويأمل البلوجرانا في العودة وتقليص الفجوة في صدارة الجدول، ولكن مع تزايد المخاوف حول اللياقة البدنية، قد يضطر النادي إلى اتخاذ قرار حول ما هو الأهم - ملاحقة ريال مدريد أم حماية أحد ألمع نجومهم الشابة.

