منافسة بين البرتغال وإسبانيا .. برشلونة يقتحم خط السباق مع كبار أوروبا على جوهرة المغرب!

قبل 10 أيام فقط، حقق المنتخب المغربي للشباب إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس العالم للشباب 2025، ليصبح أول منتخب عربي وغربي يظفر بالبطولة، والثاني إفريقي بعد منتخب غانا.
وجاء التتويج بعد فوز مثير على الأرجنتين في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، تألق خلالها النجم الواعد ياسر زابيري بتسجيله هدفي اللقاء، ليقود "أشبال الأطلس" إلى المجد العالمي.
وشهد مشوار المغرب في البطولة أداءً استثنائيًا، حيث تصدر مجموعته بجدارة، متفوقًا على منتخبات قوية مثل البرازيل وإسبانيا، بينما أطاح بكل من كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة في الأدوار الإقصائية، قبل أن يتغلب على منتخب فرنسا في نصف النهائي بركلات الترجيح، ليصل إلى النهائي أمام راقصي التانجو ويفوز بثقة كبيرة وروح قتالية عالية.
وبرز خلال البطولة عدد من المواهب المغربية، أبرزهم زابيري الذي نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، إلى جانب الحارس أنس بن شريفية الذي تألق في التصديات الحاسمة، وفؤاد الزرهوني الذي سجل أهدافًا مؤثرة في الأدوار الإقصائية.
ويُعد هذا التتويج ثمرة عمل طويل بدأ من أكاديمية محمد السادس، التي ساهمت في تطوير جيل جديد من اللاعبين، باتوا اليوم محط أنظار الأندية الأوروبية، وسط إشادة واسعة من الإعلام الدولي بمستوى الكرة المغربية في الفئات السنية.