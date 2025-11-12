GFX Kylian Mbappe Dayot UpamecanoGetty/GOAL
محمد سعيد

"هناك أندية أفضل من بايرن ميونخ" .. مزحة كيليان مبابي تثير الجدل حول مدافع ريال مدريد المستقبلي!

مدافع النادي البافاري على رادار فلورنتينو بيريز .. ولكن!

ألمح النجم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، إلى أن زميله في المنتخب الفرنسي دايوت أوباميكانو، يمكنه العثور على "فرق أفضل" من بايرن ميونخ في دعوة مرحة للانضمام إليه في النادي الملكي.

وينتهي عقد أوباميكانو مع فريق بايرن ميونخ في صيف عام 2026، إلا أن المفاوضات بين المدافع الفرنسي وناديه لتجديد العقد، لم تحقق أي نجاح بعد.

ومع بحث ريال مدريد عن ركيزة دفاعية على المدى الطويل، أشعلت تصريحات مبابي الحديث عن لم شمل الثنائي الفرنسي في مدريد.

  • ريال مدريد يراقب أوباميكانو

    دخل ريال مدريد في محادثات أولية مع ممثلي المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، وسط تقارير تشير إلى إمكانية رحيله مجاناً في صيف 2026 إذا لم يجدد عقده مع بايرن ميونخ. 

    اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، حيث يشكّل ثنائيًا دفاعيًا قويًا مع جوناثان تاه وأسهم بشكل بارز في منافسات الفريق البافاري.

    ومع استمرار القلق في ريال مدريد بشأن الوضع الصحي طويل الأمد لكل من ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو، يواصل النادي الملكي بحثه عن بدائل، ليبقى اسم أوباميكانو في صدارة قائمة اهتماماته.

    وزادت التكهنات إثارة بعدما مازح كيليان مبابي الصحفيين بشأن وضعية زميله في المنتخب الفرنسي، مشيرًا إلى مكانة بايرن ميونخ في المشهد الكروي العالمي.

    مبابي يشيد بأوباميكانو ولكنه يلمح إلى مدريد

    أبدى كيليان مبابي إعجابه الكبير بزميله في المنتخب الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي قبل تصفيات كأس العالم، مشيدًا بأدائه المميز في الفترة الأخيرة.

    وقال مبابي: "أوباميكانو يقوم بعمل رائع، واثق جدًا ومليء بالثقة بالنفس. إنه ضمن النقاش حول أفضل المدافعين في العالم، وبالنسبة لي يُعد أحد المدافعين المسيطرين القادرين على مجاراة المهاجمين والفوز بالمواجهات الفردية. إنه سلاح تكتيكي".

    لكن الابتسامة التي ارتسمت على وجه مبابي عندما سُئل عن مستقبل أوباميكانو مع بايرن ميونخ أشعلت التكهنات سريعًا، حيث أضاف: "إنه في نادٍ كبير، بايرن، ولا يوجد ما هو أفضل بكثير .. لكن هناك من هم أفضل [يبتسم]".

    وعاد مبابي إلى التامه، قائلًا: "لن أقول شيئًا احترامًا لناديه وله، لأن أي تعليق قد يضعه تحت ضغط أكبر. لكن عندما تتحدث عن لاعب بهذا المستوى، فإن جميع الأندية ستكون مستعدة للتعاقد معه".

  • أوباميكانو يبقى هادئًا رغم الروابط مع مدريد

    في ظل تزايد التكهنات حول مستقبله، اختار دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ السابق للايبزيج، الحفاظ على هدوئه وتجنب الدخول في تفاصيل سوق الانتقالات.

    وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد أوباميكانو أنه يترك ملف المفاوضات لوكلائه، بينما يركز بشكل كامل على الموسم المقبل وأهدافه مع النادي والمنتخب، وقال: "وكيل أعمالي يتولى المهمة. سنتخذ القرار الصحيح. أتلقى نصائح جيدة. أنا أركز على هذا الموسم وأهدافي، ولا أملك مساحة ذهنية لذلك".

    ورغم ذلك، أبدى أوباميكانو تقديره للاهتمام المتزايد بشأن مستقبله، مضيفًا: "أنا مرتاح تمامًا. لدي عقد مع بايرن ميونخ وأهداف واضحة، لكنني ممتن جدًا عندما تكون الأندية مهتمة بي".

    وكيل أعماله موسى سيسوكو، المعروف بموقفه التفاوضي الصلب وارتباطاته القوية داخل الكرة الفرنسية، يضيف بعدًا آخر إلى المشهد، خصوصًا مع ضغط إدارة بايرن لتجديد عقد اللاعب وتجنب خسارته في أوج عطائه.

    أما بالنسبة لريال مدريد، فإن التعاقد مع مدافع دولي فرنسي يملك خبرة واسعة في دوري الأبطال وعلاقة قوية مع كيليان مبابي، يتماشى تمامًا مع إستراتيجية الرئيس فلورنتينو بيريز في تعزيز صفوف الفريق بلاعبين من الطراز الرفيع.

    الخطوات التالية: محادثات عقد أم مواجهة انتقال مجانية؟

    رغم ثقة بايرن ميونخ في قدرته على الاحتفاظ بمدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، يسود داخل النادي شعور متزايد بأن تأجيل المفاوضات قد يكلّف الفريق غاليًا، خاصة بعد سلسلة من الرحيل المجاني لعدد من نجومه في المواسم الأخيرة، إذ أن الإدارة البافارية تبدو عازمة على تجنب تكرار هذا السيناريو مع أحد أبرز عناصرها الدفاعية.

    وأكد رئيس النادي هربرت هاينر، أن المحادثات مع ممثلي اللاعب جارية بالفعل، مشيرًا إلى تفاؤله الحذر: "نحن في طور التحدث مع أوباميكانو. أعتقد أنه يشعر بالراحة في ميونخ. من الواضح أن القرار مهم بالنسبة له أيضًا. من حيث المبدأ، يعجبه اللعب كثيرًا في بايرن. نود الاحتفاظ به، وأنا متفائل بحذر".

    في المقابل، يراقب ريال مدريد التطورات بهدوء من بعيد، بينما تواصل إدارة بايرن التأكيد على أن أوباميكانو جزء أساسي من خططها طويلة الأمد. 

    وبينما يتعامل الطرفان باحترافية مع الملف، فإن تصريحات كيليان مبابي الأخيرة، إلى جانب التواصل المستمر بين نجوم المنتخب الفرنسي، تجعل التكهنات حول انتقال محتمل إلى مدريد حاضرة بقوة في المشهد الكروي الأوروبي.