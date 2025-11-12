"هناك أندية أفضل من بايرن ميونخ" .. مزحة كيليان مبابي تثير الجدل حول مدافع ريال مدريد المستقبلي!

في ظل تزايد التكهنات حول مستقبله، اختار دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ السابق للايبزيج، الحفاظ على هدوئه وتجنب الدخول في تفاصيل سوق الانتقالات.
وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد أوباميكانو أنه يترك ملف المفاوضات لوكلائه، بينما يركز بشكل كامل على الموسم المقبل وأهدافه مع النادي والمنتخب، وقال: "وكيل أعمالي يتولى المهمة. سنتخذ القرار الصحيح. أتلقى نصائح جيدة. أنا أركز على هذا الموسم وأهدافي، ولا أملك مساحة ذهنية لذلك".
ورغم ذلك، أبدى أوباميكانو تقديره للاهتمام المتزايد بشأن مستقبله، مضيفًا: "أنا مرتاح تمامًا. لدي عقد مع بايرن ميونخ وأهداف واضحة، لكنني ممتن جدًا عندما تكون الأندية مهتمة بي".
وكيل أعماله موسى سيسوكو، المعروف بموقفه التفاوضي الصلب وارتباطاته القوية داخل الكرة الفرنسية، يضيف بعدًا آخر إلى المشهد، خصوصًا مع ضغط إدارة بايرن لتجديد عقد اللاعب وتجنب خسارته في أوج عطائه.
أما بالنسبة لريال مدريد، فإن التعاقد مع مدافع دولي فرنسي يملك خبرة واسعة في دوري الأبطال وعلاقة قوية مع كيليان مبابي، يتماشى تمامًا مع إستراتيجية الرئيس فلورنتينو بيريز في تعزيز صفوف الفريق بلاعبين من الطراز الرفيع.