"أعتقد أنه كسر أنفي" .. مدافع برشلونة يكشف عن إصابته بعد معركة كلوب بروج

خرجت مواجهة برشلونة الإسباني وكلوب بروج البلجيكي بنتيجة مثيرة انتهت 3-3، في اللقاء الذي أُقيم مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما وصل رصيد كلوب بروج إلى 4 نقاط في المركز الثاني والعشرين، لتتعقد حسابات التأهل في المجموعة.

بدأت المباراة على صفيح ساخن، حيث باغت كلوب بروج ضيفه الكتالوني بهدف مبكر في الدقيقة 6 بعدما أرسل كارلوش فوربش تمريرة طولية متقنة نحو نيكولو تريسولدي الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك.

ورد برشلونة سريعًا، إذ نجح فيران توريس في إدراك التعادل في الدقيقة 8 بعد عرضية مثالية من فيرمين لوبيز، أعادت التوازن للفريق، لكن أصحاب الأرض لم يتراجعوا، فعاد كلوب بروج ليتقدم من جديد في الدقيقة 17 عن طريق كارلوش فوربش الذي انطلق بسرعة من منتصف الملعب وانفرد بالحارس قبل أن يودع الكرة بثقة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، كاد خواكين سيس أن يوسع الفارق لصالح الفريق البلجيكي في الدقيقة 49، لكن تألق حارس برشلونة حال دون ذلك، ومن جديد، ظهر النجم الشاب لامين يامال ليعيد برشلونة إلى المباراة بلمسة فنية مذهلة، حيث راوغ الدفاع ببراعة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 61 بعد تمريرة بالكعب من فيرمين لوبيز.

إلا أن كلوب بروج رفض الاستسلام، فعاد كارلوش فوربش ليؤكد تألقه مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 64 بعد تمريرة دقيقة من هانز فاناكين، ليعيد التقدم مجددًا لأصحاب الأرض.

وأثار اللقاء مزيدًا من الجدل بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لكلوب بروج في الدقيقة 71 إثر تدخل من أليخاندرو بالدي، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) التي أثبتت عدم صحة المخالفة.

وفي الدقيقة 77، نجح برشلونة في العودة مجددًا بعدما أرسل لامين يامال كرة عرضية خطيرة اصطدمت بمدافع بروج خواكين سيس وسكنت الشباك بالخطأ، ليتعادل الفريقان للمرة الثالثة في اللقاء.

الدراما لم تتوقف عند هذا الحد، إذ ظن جمهور بروج أن فريقه خطف الفوز في اللحظات الأخيرة عندما سجل روميو فيرمانت هدفًا رابعًا في الدقيقة 90+1، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة.