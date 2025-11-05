Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
محمد سعيد

"أعتقد أنه كسر أنفي" .. مدافع برشلونة يكشف عن إصابته بعد معركة كلوب بروج

مدافع البارسا يعترف بالثغرة الواضحة في الخط الخلفي

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة برشلونة أمام مضيفه كلوب بروج، حادثة مؤسفة اضطر على إثرها المدافع الإسباني إريك جارسيا إلى مغادرة أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

وفي الدقيقة (90+4)، غادر إريك جارسيا المباراة لحساب باو كوبارسي، بعد تعرضه لإصابة قوية في الأنف، إثر التحام هوائي مع لاعب الخصم روميو فيرمانت.

الاصطدام العنيف بين رأسي اللاعبين أدى إلى نزيف واضح لجارسيا، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي واستبداله قبل صافرة النهاية.

  • كسر أنف مدافع برشلونة

    في تصريحات أدلى بها عقب المباراة لقناة "موفيستار"، قال جارسيا: "أعتقد أنه كسر أنفي"، في إشارة إلى شدة الإصابة التي تعرض لها.

    ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى خطورة الإصابة والتأكد من التشخيص النهائي.

  • برشلونة يجب أن يستعيد توازنه

    وعن مجريات اللقاء، عبّر جارسيا عن استيائه من أداء الفريق في مواجهة الهجمات المرتدة، قائلًا: "هم يشكلون خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة. من خلال تمريرتين فقط، يصلون إلى منطقتنا، وعلينا أن نستعيد توازننا".

    وأضاف: "الفريق أظهر ردة فعل جيدة، لكن عندما تكون متأخرًا في النتيجة، وتسجل بعد خمس دقائق، ثم يستقبل مرماك هدفًا آخر، يصبح الأمر صعبًا. علينا أن نستمر، لا خيار آخر".

    وأكد المدافع الكتالوني أن المشكلة لا تكمن في خط الدفاع وحده، بل في أسلوب اللعب الجماعي، موضحًا: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بخط الدفاع فقط؛ نحن جميعًا نهاجم وندافع. نحن نفقد الكرة في مناطق حساسة، وهذا يمنح الخصم أفضلية، وهو أمر يجب أن نعمل على تقليله".

    واختتم جارسيا حديثه منتقدًا إدارة الوقت في المباراة، قائلًا: "من الواضح جدًا، في كرة القدم، ومع التبديلات وإضاعة الوقت، كان من الممكن أن يُسمح لنا بتنفيذ الركلة الركنية الأخيرة".

    برشلونة يتعادل مع كلوب بروج في مباراة درامية

    خرجت مواجهة برشلونة الإسباني وكلوب بروج البلجيكي بنتيجة مثيرة انتهت 3-3، في اللقاء الذي أُقيم مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة هذا الموسم.

    وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما وصل رصيد كلوب بروج إلى 4 نقاط في المركز الثاني والعشرين، لتتعقد حسابات التأهل في المجموعة.

    بدأت المباراة على صفيح ساخن، حيث باغت كلوب بروج ضيفه الكتالوني بهدف مبكر في الدقيقة 6 بعدما أرسل كارلوش فوربش تمريرة طولية متقنة نحو نيكولو تريسولدي الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك.

    ورد برشلونة سريعًا، إذ نجح فيران توريس في إدراك التعادل في الدقيقة 8 بعد عرضية مثالية من فيرمين لوبيز، أعادت التوازن للفريق، لكن أصحاب الأرض لم يتراجعوا، فعاد كلوب بروج ليتقدم من جديد في الدقيقة 17 عن طريق كارلوش فوربش الذي انطلق بسرعة من منتصف الملعب وانفرد بالحارس قبل أن يودع الكرة بثقة داخل الشباك.

    وفي الشوط الثاني، كاد خواكين سيس أن يوسع الفارق لصالح الفريق البلجيكي في الدقيقة 49، لكن تألق حارس برشلونة حال دون ذلك، ومن جديد، ظهر النجم الشاب لامين يامال ليعيد برشلونة إلى المباراة بلمسة فنية مذهلة، حيث راوغ الدفاع ببراعة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 61 بعد تمريرة بالكعب من فيرمين لوبيز.

    إلا أن كلوب بروج رفض الاستسلام، فعاد كارلوش فوربش ليؤكد تألقه مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 64 بعد تمريرة دقيقة من هانز فاناكين، ليعيد التقدم مجددًا لأصحاب الأرض.

    وأثار اللقاء مزيدًا من الجدل بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لكلوب بروج في الدقيقة 71 إثر تدخل من أليخاندرو بالدي، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) التي أثبتت عدم صحة المخالفة.

    وفي الدقيقة 77، نجح برشلونة في العودة مجددًا بعدما أرسل لامين يامال كرة عرضية خطيرة اصطدمت بمدافع بروج خواكين سيس وسكنت الشباك بالخطأ، ليتعادل الفريقان للمرة الثالثة في اللقاء.

    الدراما لم تتوقف عند هذا الحد، إذ ظن جمهور بروج أن فريقه خطف الفوز في اللحظات الأخيرة عندما سجل روميو فيرمانت هدفًا رابعًا في الدقيقة 90+1، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة.

  • إريك جارسيا .. الصفقة المجانية سريعة التأثير

    انضم المدافع الإسباني إريك جارسيا إلى صفوف نادي برشلونة في صيف عام 2021 قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة انتقال حر، ليعود بذلك إلى النادي الذي نشأ فيه وتدرج في أكاديميته "لا ماسيا"، حيث جاء التعاقد معه ضمن خطة الإدارة لتجديد الدماء في الخط الخلفي، والاعتماد على المواهب الشابة ذات الطابع الفني العالي.

    ومنذ وصوله إلى كامب نو، واجه جارسيا تحديات كبيرة في إثبات نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، خاصة في ظل المنافسة القوية مع مدافعين أكثر خبرة، إلى جانب الانتقادات التي طالته بسبب بعض الأخطاء الدفاعية في المباريات الكبرى. 

    ومع ذلك، أظهر اللاعب التزامًا كبيرًا ورغبة في التطور، وشارك في عدد من المباريات المهمة محليًا وأوروبيًا، وخلال الموسم الجاري لعب 15 مباراة، بواقع 1211 دقيقة، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

