"لا يمكن إنكار ما قدمته لهذا النادي" .. روبرتسون يفتح الباب للخروج من ليفربول

يدخل أندي روبرتسون مرحلة حاسمة مع ليفربول، إذ فتح اللاعب الباب أمام انتقال محتمل في الصيف المقبل مع اقتراب نهاية عقده.

الظهير الأيسر البالغ من العمر 31 عامًا، والذي كان أحد أعمدة حقبة يورجن كلوب الذهبية، يجد نفسه هذا الموسم خارج التشكيلة الأساسية بعد قدوم ميلوش كيركيز من بورنموث مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

روبرتسون، الذي تبقى له خمسة أشهر فقط في عقده الحالي، لم يُخفِ إحباطه من الجلوس على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أن رغبته الدائمة هي المشاركة بانتظام.

ورغم ارتباطه العاطفي بالنادي الذي حقق معه جميع البطولات الكبرى، شدد على أن القرار النهائي بشأن مستقبله لم يُتخذ بعد، وأنه يحتاج إلى نقاش عملي مع عائلته قبل تحديد خطوته القادمة.

تصريحاته الأخيرة، التي قال فيها: "نعم، لكنها سؤال صعب، لدي خمسة أشهر متبقية ونحتاج إلى رؤية الخيار للبقاء أو إذا كان هناك خيارات للمغادرة"، تعكس بوضوح أن روبرتسون يقف عند مفترق طرق بين الاستمرار في ميرسيسايد أو البحث عن تحدٍ جديد مع بداية الموسم المقبل.