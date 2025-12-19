نجم أتلتيكو مدريد السابق يرهن مسيرة لامين يامال بشرط غريب: يحتاج إلى صديقة جديدة ليصبح الأفضل في العالم!

كان لامين يامال حديث وسائل الإعلام بسبب صديقته السابقة، المطربة الأرجنتينية نيكي نيكول، حيث تحولت العلاقة بينهما في الأشهر الأخيرة إلى مادة دسمة للصحافة الرياضية والفنية على حد سواء.

فبعد أن ظهر الثنائي في أكثر من مناسبة عامة، أبرزها احتفال يامال بعيد ميلاده الثامن عشر، بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن قصة حب تجمع بين لاعب برشلونة الشاب والمغنية التي تكبره بسبع سنوات.

نيكي نيكول لم تتردد في التعبير عن مشاعرها، حيث أكدت في تصريحات صحفية أنها تعيش حالة حب حقيقية وتشعر بالسعادة في برشلونة، مشيرة إلى أن يامال يعلّمها اللغة الكتالونية ويعبر لها عن مشاعره بها وهذه التصريحات عززت صورة العلاقة كقصة رومانسية علنية، ودفعت الجمهور إلى متابعة تفاصيلها بشغف.

لكن العلاقة لم تخلُ من الجدل، فقد انتشرت شائعات عقب مباراة الكلاسيكو الأخيرة عن سفر لامين يامال إلى ميلانو برفقة فتاة مجهولة، وهو ما أثار تكهنات حول خيانة محتملة، لكن اللاعب رد سريعًا على هذه الأخبار، مؤكدًا أن حياته الخاصة لا يجب أن تكون مادة للتكهنات، وأن علاقته بعيدة عن أعين الجمهور.