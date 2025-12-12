"المال ليس كل شيء في هذه الحياة" .. حارس أوساسونا يرفض ملايين السعودية من أجل البقاء في أوساسونا!

هيريرا الذي أصبح رمزًا للنادي رغم أنه ليس من أبناء نافارا، يعتبر نفسه "نافاريسيًا بالتصفيق"، حيث ارتبط بجماهير الفريق منذ وصوله صغيرًا إلى بامبلونا.

وخلال مسيرته مع أوساسونا، حقق إنجازات بارزة، أبرزها الصعود إلى الدرجة الأولى، المشاركة في نهائي كأس الملك، وخوض بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية، وهي البطولة التي فتحت الباب أمام العرض المغري من نادي الشباب السعودي، بقيادة المدرب إيمانويل ألجواسيل.

العرض السعودي، الذي بلغ قيمة الشرط الجزائي ثلاثة ملايين يورو، كان كفيلًا بإغراء أي لاعب، لكن هيريرا أوضح أن القرار كان سهلًا بالنسبة له، حيث قال: "في النهاية، المال ليس كل شيء في هذه الحياة. صحيح أن العرض كان جذابًا جدًا من الناحية المالية، لكنني أشعر بالقوة الكافية للاستمرار في المنافسة في إسبانيا، ولدي ارتباط فريد مع أوساسونا".

وأضاف: "النادي أوضح موقفه بسرعة، وأنا أوضحت موقفي أيضًا، وانتهى الأمر بتجديد عقد جعل الطرفين سعداء وراضين".