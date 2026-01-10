Barcelona-Real-Madrid-GFX-Goal onlySocial-Gfx
محمد سعيد

الكلاسيكو الخامس في السعودية: معركة "فض النزاع" بين برشلونة وريال مدريد .. ونقطة الانطلاق المُعتادة لبطل الموسم!

أفضلية على الورق لبرشلونة .. ومبابي يقلب الموازين!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، مساء غدٍ الأحد إلى مدينة جدة، حيث يحتضن ملعب "الإنماء"، الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

مع دخول برشلونة اللقاء بثقة عالية، وسعي ريال مدريد لتصحيح مساره تحت قيادة تشابي ألونسو، فإن الكلاسيكو الخامس في جدة يعد بمثابة اختبار حقيقي، سيترك بصمته على موسم 2025-2026 بأكمله.

وذلك، بعدما تحولت بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية في السنوات الأخيرة، من مجرد بطولة افتتاحية للموسم إلى مؤشر رئيسي لمسار الموسم بين برشلونة وريال مدريد، كيف ذلك وهل أصبحت قاعدة ثابتة؟ هذا ما يجيب عنه "Goal" في السطور التالية..

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    برشلونة يدخل بثوب المرشح الأبرز

    يخوض برشلونة اللقاء وهو يحمل صفة المرشح الأقوى، بعدما قدم أداءً مذهلاً في نصف النهائي أمام أتلتيك بيلباو، محققًا فوزًا ساحقًا بخماسية نظيفة، دون حتى أن يرهق عددًا من لاعبيه الأساسيين مثل لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي.

    هذا الانتصار عزز ثقة الفريق بقيادة مدربه هانزي فليك، الذي يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي، حين افتتح مشواره بلقب كأس السوبر الإسباني قبل أن يسيطر على البطولات المحلية ويحرم غريمه الأزلي من الصعود على أي منصة تتويج داخل إسبانيا.

    ولا يجد برشلونة فرصة أفضل من تلك لتوجيه ضربة قاصمة إلى غريمه الأزلي ريال مدريد في وقت حساس من الموسم، فالفوز سيعود بثلاثة مكاسب أولها هي الثأر من هزيمته (1-2) في مباراة الدور الأول من الليجا بملعب "سانتياجو برنابيو"، وثانيًا سيضع الفريق على أول منصة تتويج بالموسم الجاري، وثالثًا سيكسر شوكة الملكي ويضعف موقفه كثيرًا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لبقية الموسم.

  • Kylian MbappeGetty Images

    ريال مدريد تحت الضغط!

    على الجانب الآخر، تأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد فوزه صعب وعصيب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، ورغم بلوغ المباراة النهائية، فإن أداء الفريق أثار الكثير من علامات الاستفهام، حيث يتعرض المدرب تشابي ألونسو لضغوط متزايدة وسط انتقادات بشأن مستوى الفريق وتراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

    ورغم إعلان تشابي ألونسو، عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي من الإصابة بشكل مفاجئ وانضمامه إلى الميرنجي، إلا أن الغيابات العديدة في صفوف الفريق تجعل الأمور صعبة للغاية وخصوصًا على مستوى خط الدفاع، حيث يفتقد أسماء بحجم أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو وداني كارباخال.

  • supercopa trophyGetty Images

    السوبر الإسباني نقطة انطلاق البطل

    منذ انتقال بطولة كأس السوبر الإسباني إلى السعودية، أصبح الكلاسيكو في هذه البطولة محطة مفصلية تحدد ملامح الموسم، فقد أثبتت المواجهات الأربع السابقة أن الفائز في المملكة يواصل طريقه نحو لقب الدوري الإسباني، وهو ما يجعل هذه البطولة رغم مكانتها الأقل مقارنة بالليجا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، ذات تأثير كبير على مسار المنافسة بين العملاقين.

    والسطور التالية ترصد كيف يكون السوبر الإسباني مؤشرًا على الوصول إلى البطولة الأهم، في الصراع بين برشلونة وريال مدريد..

    - في يناير 2022، فاز ريال مدريد على برشلونة 3-2 بعد تمديد اللقاء إلى وقت إضافي في نصف النهائي، ومن ثم حسم الميرنجي اللقب في النهائي على حساب أتلتيك بيلباو (2-0)، ليكمل موسمه التاريخي بحصد السوبر والدوري ودوري الأبطال.

    - في يناير 2023، رد برشلونة بقوة بفوزه على ريال مدريد (3-1) في النهائي، فاتحًا الطريق نحو لقب الدوري الإسباني.

    - في يناير 2024، عاد ريال مدريد ليحقق فوزًا كبيرًا على غريمه الأزلي برشلونة (4-1)، معلنًا بداية موسم مثالي توج فيه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.  

    - في يناير 2025، حقق برشلونة بقيادة فليك فوزًا تاريخيًا بنتيجة (5-2) في النهائي، قبل أن يواصل هيمنته محليًا بحصد لقبي الدوري والكأس، متفوقًا على ريال مدريد في المواجهات المباشرة.  

  • كلاسيكو "كسر التعادل" بين برشلونة وريال مدريد

    المواجهة المرتقبة تحمل طابعًا خاصًا، إذ يتساوى الفريقان في عدد الانتصارات بكأس السوبر الإسباني منذ إقامتها في السعودي بواقع (فوزين لكل منهما)، ما يجعل نهائي جدة 2026 بمثابة "كسر التعادل" في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا.

    وبالنظر إلى السوابق التاريخية، فإن الفريق المنتصر في هذه المباراة سيكون مرشحًا قويًا للظفر بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم.

