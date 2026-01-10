الكلاسيكو الخامس في السعودية: معركة "فض النزاع" بين برشلونة وريال مدريد .. ونقطة الانطلاق المُعتادة لبطل الموسم!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، مساء غدٍ الأحد إلى مدينة جدة، حيث يحتضن ملعب "الإنماء"، الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

مع دخول برشلونة اللقاء بثقة عالية، وسعي ريال مدريد لتصحيح مساره تحت قيادة تشابي ألونسو، فإن الكلاسيكو الخامس في جدة يعد بمثابة اختبار حقيقي، سيترك بصمته على موسم 2025-2026 بأكمله.

وذلك، بعدما تحولت بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية في السنوات الأخيرة، من مجرد بطولة افتتاحية للموسم إلى مؤشر رئيسي لمسار الموسم بين برشلونة وريال مدريد، كيف ذلك وهل أصبحت قاعدة ثابتة؟ هذا ما يجيب عنه "Goal" في السطور التالية..

