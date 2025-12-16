"سوف يندم بشدة وهو في السعودية" .. نصيحة "هادئة" من جيمي كاراجر لمحمد صلاح بشأن الرحيل عن ليفربول!

وجه نجم ليفربول السابق جيمي كاراجر نصيحة جديدة للنجم محمد صلاح، عقب الأزمة العلنية الأخيرة التي أثارها اللاعب المصري ضد مدربه أرني سلوت وإدارة النادي الإنجليزي.
وكان صلاح قد صرّح بأنه شعر بأنه "تُرك وحيدًا" من قبل المدرب أرني سلوت وإدارة النادي، الأمر الذي ترتب عليه استبعاده من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز.
غير أن الدولي المصري عاد سريعًا إلى أجواء الفريق، حيث شارك في الانتصار على برايتون بالدوري الإنجليزي، ونجح في صناعة هدف بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 26 إثر إصابة زميله جو جوميز.