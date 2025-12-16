salah Getty Images
محمد سعيد

"سوف يندم بشدة وهو في السعودية" .. نصيحة "هادئة" من جيمي كاراجر لمحمد صلاح بشأن الرحيل عن ليفربول!

وسط حديث عن انتقال النجم المصري في يناير إلى الدوري السعودي للمحترفين

وجه نجم ليفربول السابق جيمي كاراجر نصيحة جديدة للنجم محمد صلاح، عقب الأزمة العلنية الأخيرة التي أثارها اللاعب المصري ضد مدربه أرني سلوت وإدارة النادي الإنجليزي.

وكان صلاح قد صرّح بأنه شعر بأنه "تُرك وحيدًا" من قبل المدرب أرني سلوت وإدارة النادي، الأمر الذي ترتب عليه استبعاده من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز.

غير أن الدولي المصري عاد سريعًا إلى أجواء الفريق، حيث شارك في الانتصار على برايتون بالدوري الإنجليزي، ونجح في صناعة هدف بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 26 إثر إصابة زميله جو جوميز. 

  • محمد صلاح يثير الجدل

    اختار محمد صلاح التعبير عن غضبه بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توقف في المنطقة المختلطة عقب التعادل المثير 3-3 أمام ليدز قبل أكثر من أسبوع، ليتحدث لوسائل الإعلام لمدة سبع دقائق بلهجة مباشرة وغير معتادة.

    النجم المصري انتقد إدارة ليفربول والمدرب أرني سلوت، مؤكدًا أنه شعر بأن النادي ألقى باللوم عليه رغم ما قدمه من إنجازات، خصوصًا في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن وعود الصيف لم تُنفذ وأن علاقته بالمدرب تدهورت بشكل مفاجئ.

    صلاح شدد على حبه للنادي ودعمه الدائم له ولأطفاله، لكنه أبدى إحباطاً شديداً من وضعه الحالي.  

    هذا الانفجار الإعلامي أشعل جدلًا واسعًا داخل أروقة النادي وخارجه، حيث رد أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر بحدة، واصفًا ما قام به صلاح بأنه "عار".

    كاراجر أوضح أن تصريحات اللاعب لم تكن مجرد انفعال عاطفي، بل خطوة محسوبة بالتنسيق مع وكيله لإحداث أكبر قدر من الضغط وتعزيز موقفه داخل النادي، لافتًا إلى أن صلاح نادرًا ما يتحدث في المنطقة المختلطة، وهو ما يجعل خروجه الأخير ذا دلالات واضحة.  

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    أحدث نصائح كاراجر لمحمد صلاح

    منذ الأزمة الأخيرة، خفت حدة التوتر المحيط بمحمد صلاح داخل ليفربول، حيث حظي النجم المصري باستقبال حافل من جماهير أنفيلد خلال الفوز 2-0 على برايتون، في إشارة واضحة إلى استمرار مكانته الخاصة لدى المشجعين. ورغم ذلك، واصل أسطورة النادي جيمي

    كاراجر إثارة الجدل عبر رسائل مبطنة على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.
    وفي ظهوره ببرنامج "كرة القدم ليلة الاثنين" على قناة "سكاي سبورتس"، قبل مواجهة مانشستر يونايتد وبورنموث، استغل كاراجر الفرصة لتوجيه رسالة مباشرة إلى صلاح، لكن هذه المرة بنبرة أقل حدة، مشددًا على أن أسوأ سيناريو هو أن يغادر "مو" دون أن يحظى بهذا الوداع الكبير، بينما أفضل سيناريو يتمثل في أن ينهي مسيرته مع الريدز بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست.

    وقال كاراجر: "ما نراه هناك. كان ذلك أجمل مما رأينا في إيلاند رود، لكن هل يستحق محمد صلاح أكثر من ذلك؟ يستحق وداعًا مشرفًا. يستحق تحية كبرى في المدرجات. يستحق أن يتمكن من إحضار عائلته، وزوجته وأطفاله إلى الملعب، في مباراته الأخيرة والاحتفال فعلاً بما فعله كلاعب ليفربول".

    وأضاف: "لذا ضع خلافاتك مع المدير الفني جانبًا وفكر فقط، أمامك ثلاثة أو أربعة أشهر في ليفربول. أفضل شيء يمكن أن يحدث هو أنني أخرج مع زملائي في بودابست لنهائي دوري أبطال أوروبا. إذا كان يجلس في السعودية يشاهد ليفربول يفعل ذلك. أعتقد أنه سيشعر بالندم فعلًا".

  • هل الانتقال إلى السعودية وارد؟

    لا تزال التكهنات تحيط بمستقبل محمد صلاح، إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ أكثر من عام، دون أن يغلق الباب أمام هذه الاحتمالية.

    ومع اقتراب النجم المصري من المراحل الأخيرة في مسيرته، تبدو فكرة الحصول على عقد مالي ضخم قبل الاعتزال خيارًا امغريًا، خصوصًا أن تأثيره التجاري في الشرق الأوسط سيكون هائلاً، على غرار ما أحدثه كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.  

    ورغم أن صلاح اختار تمديد عقده لعامين إضافيين مع ليفربول في الموسم الماضي، إلا أن مستقبله قد لا يكون بالكامل تحت سيطرته، فقرار المدرب أرني سلوت بشأن استمراره أو استبعاده سيحدد بشكل كبير مصير أفضل مساهم في الأهداف بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز داخل نادٍ واحد.

    وفي حال لم يعد المدرب يرغب في استيعاب صلاح ضمن خططه، فإن رحيله سيكون أكثر سهولة، وربما أقرب إلى التحقق. 

    غنوض مستقبل صلاح مع ليفربول

    يبقى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول غامضًا، وسط تكهنات مستمرة حول إمكانية رحيله إلى الدوري السعودي أو استمراره في أنفيلد حتى نهاية عقده، فالنجم المصري، الذي يعيش واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته، سيجد نفسه أمام فرصة للتفكير مليًا في خياراته المقبلة خلال مشاركته المرتقبة في كأس الأمم الأفريقية.

    وقبل الدخول في أجواء البطولة القارية، يضع صلاح نصب عينيه هدفًا أكبر يتمثل في قيادة منتخب مصر نحو تحقيق أول لقب كبير في مسيرته الدولية، وهو الإنجاز الذي طال انتظاره من الجماهير المصرية.

