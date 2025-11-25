Premier League trophy generalGetty
Richard Mills و محمد سعيد

بعد خسارتها دوري الأبطال .. منصة نتفليكس تقتحم السباق على حقوق بث الدوري الإنجليزي

نتفليكس تهدف لمنافسة شبكتي سكاي سبورتس وTNT سبورتس

أفادت تقارير صحفية، أن منصة نتفليكس العملاقة في مجال البث الرقمي تدرس تقديم عرض رسمي للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز، في خطوة تهدف لمنافسة شبكتي سكاي سبورتس وTNT سبورتس، اللتين تهيمنان على السوق حاليًا.

وكانت نتفليكس قريبة من الحصول على حقوق كأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا في ألمانيا للفترة ما بين 2027 و2031، لكنها خسرت الصفقة لصالح باراماونت.

ورغم تلك النكسة، فإن الشركة باتت تركز جهودها على الدوري الإنجليزي الممتاز، باعتباره أحد أكثر المسابقات الرياضية مشاهدة وجذباً للجماهير حول العالم.

  • نتفليكس تقتحم سباق حقوق البث الرياضي

    تواصل منصة نتفليكس تعزيز حضورها في مجال الرياضات المباشرة، بعدما أنفقت ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني (5 مليارات دولار) للحصول على حقوق بث عروض المصارعة الحرة WWE، إلى جانب تقديم مباريات ملاكمة بارزة عبر منصتها.

    وبعد أن نجحت باراماونت الأسبوع الماضي في الفوز بحقوق بث دوري أبطال أوروبا في المملكة المتحدة بعقد بلغت قيمته نحو مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار)، تتجه الأنظار الآن إلى نتفليكس التي يُتوقع أن تدخل منافسة قوية مع شبكتي سكاي سبورتس وTNT سبورتس للحصول على عقود البث المحلي للدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما أوردته صحيفة "ذي تايمز".

    كما تشير التوقعات إلى أن نتفليكس ستنافس شبكة NBC على حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس طموح الشركة لتوسيع نطاق حضورها في أكبر المسابقات الرياضية وأكثرها جماهيرية حول العالم.  

    • إعلان
  • Netflix Champions LeagueGetty Images

    متى تنتهي صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز؟

    أشار تقرير صحفي، إلى أن آخر العقود المحلية الخاصة بحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز تنتهي في عام 2029، بينما تنتهي صفقة NPC قبل ذلك بعام، وهي صفقة تُقدّر قيمتها بنحو ملياري دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني)، لتُعد أكبر عقد خارجي في تاريخ البطولة.

    ومن المتوقع أن تُطرح حزم الحقوق التالية للمنافسة خلال العام المقبل، ما يفتح الباب أمام دخول لاعبين جدد في السوق.  

    في هذا السياق، نقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصدر قوله إن الأهم لكرة القدم الأوروبية والمحلية هو أن نتفليكس أظهرت لأول مرة اهتمامها بشراء حقوق البث، مضيفًا أن دخول باراماونت إلى السوق أيضاً يُعد مؤشرًا إيجابيًا.

    وأوضح المصدر أن هذه المنافسة المتزايدة تصب في مصلحة اللعبة، خصوصًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يُعتبر البطولة المحلية الأكثر جاذبية في العالم، ما يجعل تأمين بعض حقوقه هدفًا محتملًا لكل من نتفليكس وباراماونت.

  • يويفا منفتح لإدخال نتفليكس السوق

    الشهر الماضي، بدا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرحب بكيانات مثل نتفليكس وديزني بالانضمام إلى مجموعة البث. ولهذا الغرض، تحدث رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين عن التزام الجهة الكروية بالابتكار في حقوق وسائل الإعلام.

    وقال تشيفرين في الجمعية العامة للأندية الأوروبية لكرة القدم في أكتوبر: "من خلال هذه المشروع المشترك، ستنمو اللعبة. ومع وكالة التسويق [ريليفنت] بجانبنا، لدينا أقوى فريق لجعل ذلك يحدث. معاً، نحن نبني شيئًا فريدًا، بطموح. لتقديم كرة القدم الأكثر إثارة، الأكثر ابتكارًا، والأكثر سهولة في الوصول. لتوسيع مصادر إيراداتنا الأساسية. لإلهام المعجبين الجدد ليتابعوا مسابقاتنا، وزيادة التفاعل مع جماهير جديدة، خاصة في مشهد حقوق وسائل الإعلام والبث المتغير باستمرار. وللاستفادة القصوى من المنصات الرقمية، سنقرب اللعبة أكثر من أي وقت مضى للجميع. هذه هي الطريقة التي سنقوي بها أنديتنا ونحافظ على كرة القدم الأوروبية في القمة".

  • Mohamed Salah Liverpool Premier League trophy 2025Getty

    ما الذي ينتظر نتفليكس؟

    حققت منصة نتفليكس بعض النجاحات في مجال بث الأحداث الرياضية المباشرة، أبرزها جذب نحو 65 مليون مشاهد لمباراة الملاكمة بين جيك بول ومايك تايسون عام 2024، وهو رقم يعكس قوة المنصة في استقطاب الجماهير.

    كما تمتلك الشركة العملاقة حقوقًا جزئية لبث كأس العالم للسيدات في الولايات المتحدة لعامي 2027 و2031، ما يعزز حضورها في الساحة الرياضية العالمية.

    ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت قادرة على اقتناص حقوق كرة القدم للرجال، وفي مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يُعد من أكثر البطولات قيمة وجاذبية على مستوى العالم.