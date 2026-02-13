ملايين الخليفي وانتماء قديم وحقيقة عودة ريال مدريد.. كيف تحولت عداوة باريس إلى طوق نجاة لبرشلونة؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم في بيان رسمي تلقيه إخطارًا من منظمة الأندية الأوروبية يؤكد إعادة قبوله عضوًا عاديًا في المنظمة وجاء هذا القرار بعدما أنهى النادي علاقته رسميًا بشركة دوري السوبر الأوروبي وتقدم بطلب رسمي للعودة وأكدت الرابطة أن مجلس إدارتها وافق بالإجماع على هذا القرار في اجتماعه المنعقد اليوم.

وأشار البيان إلى أن ناصر الخليفي رئيس الرابطة هو من قدم طلب عضوية النادي بنفسه للمجلس مشيدًا بالدور الحاسم والالتزام الواضح الذي أظهره جوان لابورتا في استعادة العلاقات وتطبيع الأجواء بما يضمن عودة النادي لمكانته الطبيعية في القارة العجوز.