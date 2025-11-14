"الاحترام" يحسم الجدل .. رئيس فلومينينسي يرد ببيان رسمي حول أنباء التفاوض مع نيمار

بدأت التكهنات بعد تصريحات أدلى بها رئيس الجهاز الطبي في فلومينينسي، نيلتون بيتروني المعروف بـ"فايل"، خلال ظهوره في بودكاست "سيتور سول"، حيث وصف نيمار بأنه "آخر عبقري في كرة القدم البرازيلية".

وزادت الشائعات مع تقارير تحدثت عن أن المدافع المخضرم تياجو سيلفا ضغط على إدارة النادي للتعاقد مع زميله وصديقه المقرب في المنتخب البرازيلي.

هذه الأخبار جاءت بعد أشهر قليلة من اقتراب نيمار من الانضمام إلى فلومينينسي على سبيل الإعارة القصيرة خلال بطولة كأس العالم للأندية.

حينها، وافق بيتنكورت على الفكرة بالتنسيق مع المدرب السابق ريناتو جاوتشو، لكن اللاعب قرر في النهاية البقاء مع سانتوس بعد التشاور مع والده ووكيله، مفضلًا التركيز على التعافي من إصاباته.

نيمار نفسه صرح خلال البطولة، قائلًا: "كنت أتحدث مع بعض الفرق للعب كأس العالم. فلومينينسي كان قريبًا جدًا من الحدوث، لكنني فضلت البقاء والتدريب أكثر للعودة بشكل أفضل".