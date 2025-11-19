"سأبقى في ميامي لسنوات ولكن!" .. ميسي يتأثر بتكريم جماهير برشلونة ويطلق وعدًا صريحًا بالعودة!

بهذا التصريح، أعاد ميسي إشعال مشاعر جماهير برشلونة التي لا تزال تعتبره رمزًا أبديًا للنادي، مؤكدًا أن علاقته بالمدينة والنادي ستظل مستمرة حتى بعد نهاية مسيرته الكروية.

وكان ميسي الفائز بثماني جوائز في الكرة الذهبية، قد وقع عقدًا جديدًا في جنوب فلوريدا حتى عام 2028، ومع ذلك، فقد وافق نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في الماضي على إعارات قصيرة الأجل، حيث لعب ديفيد بيكهام مرتين مع ميلان بينما كان مسجلاً في لوس أنجلوس جالاكسي، وتيري هنري عاد لفترة وجيزة إلى آرسنال عندما كان مرتبطاً بنيويورك ريد بولز، وقد تم اقتراح أن يسير ميسي على نفس النهج.

إلا أن رئيس البلوجرانا جوان لابورتا، قد تحدث عن شائعات العودة، قائلًا: "من منطلق الاحترام الشديد لميسي والمحترفين في النادي وبرشلونة وأعضاء نادي برشلونة، أعتقد أنه من غير المناسب الآن أن أقوم بتكهنات غير واقعية، ولا أعتقد أنها عادلة".

وتابع حديثه عن ترتيب مباراة ودية أو استعراضية لميسي: "لم تنته الأمور بالطريقة التي كنا نرغب بها .. إذا كان هذا التكريم يمكن أن يعوض بطريقة ما عما لم يتم، أعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا. سيكون من الصواب أن يحصل على أفضل تكريم [مباراة] في العالم، وسيكون من الرائع أن يكون ذلك هنا، أمام 105 آلاف مشجع".