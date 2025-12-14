مصائب قوم.. من هو فيكتور فالديبيناس المنقذ الاضطراري الذي ألقى به ألونسو في نار ريال مدريد؟!

لفهم من هو هذا الشاب الذي يرتدي قميص الريال اليوم، يجب العودة قليلاً إلى الوراء، فيكتور فالديبيناس ليس خريجاً تقليدياً تدرج بنعومة في الفئات السنية.

وفقاً لبيانات الموقع الرسمي لريال مدريد وسجلات الانتقالات، خاض اللاعب رحلة نضج خارج أسوار النادي، حيث انتقل إلى نادي ليجانيس في الفترة من 2020 إلى 2023.

هذه الفترة كانت حاسمة في تكوينه، حيث عاد بعدها إلى مدريد أكثر قوة وشراسة، ليتم تصحيح خطأ التفريط فيه مبكراً.

نقطة التحول الحقيقية في مسيرته، بحسب تقرير سابق لشبكة "ريليفو" الإسبانية والكاتب خورخي بيكون، كانت تحت قيادة ألفارو أربيلوا في فريق الشباب.

التقرير أشار بوضوح إلى أن أربيلوا كان يعتبر فالديبيناس "قطعة لا يمكن المساس بها" في تشكيلته، وهو من أوصى بتصعيده وتجهيزه للعب في مستويات أعلى، مشيداً بعقليته الاحترافية التي تفوق سنه، وهو ما لفت انتباه الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة تشابي ألونسو هذا الموسم.