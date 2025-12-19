Mohamed Salah Liverpool 2025-26 Champions LeagueGetty
Chris Burton و محمد سعيد

خاص | "انظر إلى مرآتك قبل انتقاد سلوت ومتى كان آخر أهدافك؟!" .. مهاجم ليفربول السابق ينصح محمد صلاح بالاعتذار لتجاوز الأزمة

رحيل ألكساندر أرنولد له دور كبير في تراجع مستوى صلاح ولكن!

يعيش النجم المصري محمد صلاح، واحدة من أكثر فتراته صعوبة مع ليفربول هذا الموسم، حيث أرجع خبراء كرة القدم تراجع مستواه إلى رحيل زميله ترينت ألكسندر-أرنولد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي تصريحات خاصة لموقع GOAL، أوضح دين سوندرز، لاعب ليفربول السابق أن غياب الظهير الإنجليزي حرم "الملك المصري" من أحد أهم مفاتيح قوته الهجومية في أنفيلد، الأمر الذي انعكس على أدائه ودفعه في النهاية إلى التعبير عن استيائه بشكل علني تجاه إدارة الريدز ومدرب الفريق آرني سلوت.

  • صلاح يجلس على مقاعد بدلاء ليفربول

    محمد صلاح، الذي جدد عقده مع ليفربول لمدة عامين في أبريل الماضي، استهل الموسم الجديد بأداء لافت، حيث أحرز ثلاثة أهداف في أول خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ليمنح حامل اللقب انطلاقة مثالية.

    لكن سرعان ما تبددت البدايات المشرقة، إذ دخل النجم المصري في فترة جفاف تهديفي امتدت لست مباريات متتالية، قبل أن تتكرر الأزمة نفسها مرة أخرى.

    ومع بلوغه 33 عامًا، وجد صلاح نفسه خارج التشكيلة الأساسية في أكثر من مناسبة، ليجلس على مقاعد البدلاء ويشاهد دقائق اللعب التي كان يتمنى الحصول عليها تتناقص بشكل ملحوظ.

    • إعلان
  • Trent Alexander-Arnold Mohamed Salah LiverpoolGetty

    الأزمة تتصاعد بين صلاح وسلوت

    ويواصل صلاح إثارة الجدل داخل جدران أنفيلد بعد الأزمة الأخيرة مع ليفربول، فقد وجد نفسه على مقاعد البدلاء في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينها مواجهة مثيرة انتهت بتعادل 3-3 أمام ليدز، والتي أعقبها تصريح ناري من النجم المصري اتهم فيه النادي بـ"إلقائه تحت الحافلة"، مؤكدًا أن علاقته المهنية مع المدرب أرني سلوت باتت متصدعة.

    الأزمة تعمقت أكثر حين استُبعد صلاح من قائمة الفريق التي سافرت إلى ميلانو وحققت فوزًا ثمينًا بهدف دون رد على إنتر في دوري الأبطال، قبل أن يعود للظهور محليًا أمام برايتون، حيث صنع هدفًا فور دخوله بديلاً في الدقيقة 26.

    ومع توجهه الآن لتمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، تظل علامات الاستفهام قائمة حول مستقبله مع الريدز، وسط تقارير عن اهتمام متجدد من أندية الدوري السعودي بعرض مغرٍ قد يفتح الباب أمام انتقال محتمل في يناير.

  • لماذا يعاني صلاح ودور أرنولد في ذلك؟

    المهاجم السابق لليفربول، دين سوندرز، سلط الضوء على أزمة محمد صلاح الأخيرة مع الريدز، مؤكدًا أن غياب ترنت ألكساندر-أرنولد كان له أثر مباشر على أداء النجم المصري. وقال في تصريحات خاصة لـ GOAL إن تمريرات ترنت المموهة كانت تمنح صلاح المساحات المثالية، ومع رحيله أصبح المدافعون أكثر قدرة على عزله، ما انعكس على معدله التهديفي.

    سوندرز أوضح أن صلاح فقد أيضًا الدعم الهجومي من زملائه مثل دييجو جوتا، داروين نونيز ولويس دياز، إضافة إلى غياب أندي روبرتسون الذي كان يشكل ثنائيًا فعالًا مع دياز على الجهة اليسرى.

    ورغم ذلك، شدد على أن صلاح بحاجة إلى مراجعة نفسه، قائلًا: "متى كانت آخر مرة هزمت فيها الظهير أو سجلت هدفًا؟ متى كانت آخر مرة ظهرت بها كما نعرف محمد صلاح؟  عليك أن تنظر في المرآة وتعيد ضبط أسلوب لعبك".

    وأشار إلى أن المدرب أرني سلوت لجأ إلى أسلوب دفاعي أكثر صرامة في مواجهة وست هام، مفضلًا التضحية بالهجوم من أجل الحفاظ على نظافة الشباك، وهو ما دفعه لإشراك دومينيك سوبوسلاي في مركز الجناح الأيمن بدلًا من صلاح.

    كما أشاد بالرباعي الدفاعي أمام إنتر الذي أعاد الصلابة للفريق، قائلًا: "في المباراة مع إنتر، كان ذلك أفضل رباعي دفاع يمكنه وضعه - جو جوميز، [فيرجيل] فان دايك، [إبراهيم] كوناتي وأندي روبرتسون، مع أليسون خلفهم، ووسط ميدان ضيق، وبدا أنهم أصعب للهزيمة مرة أخرى".

    وختم سوندرز بأن صلاح، رغم مكانته كأحد أعظم لاعبي العالم، أخطأ في تصريحاته العلنية ضد النادي، مؤكدًا أن الحل يكمن في الاعتذار لتجاوز الأزمة وإعادة بناء العلاقة مع الفريق، وقال: "يجب أن يفهم ما يحاول المدرب القيام به بتركه بالخارج، ولكن في ذهنه يعتقد (أنا أفضل لاعب في العالم، كيف يمكنك فعل هذا بي؟) لم يكن ينبغي أن يقول ما قاله ويحتاج إلى الاعتذار. إذا اعتذر، يمكن تجاوز الأمر".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Mohamed Salah Arne Slot Liverpool 2025-26Getty/GOAL

    مستقبل طويل الأمد: صلاح يثير أحاديث الانتقالات

    صلاح يواصل تصدر عناوين الأخبار بشأن مستقبله مع ليفربول، بعدما أكد المدرب أرني سلوت قبل مواجهة برايتون أنه سيجلس معه لمناقشة الأوضاع.

    ورغم أن الأزمة الأخيرة بدت وكأنها في طريقها للحل، حيث اعتمد عليه الفريق سريعًا لتعويض إصابة جو غوميز أمام "النوارس"، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بما قد يحدث على المدى البعيد.

    فبين إشارات إلى إمكانية استمراره كلاعب مؤثر في أنفيلد، وأحاديث متزايدة عن انتقال محتمل في يناير أو الصيف المقبل، يبقى مستقبل "الملك المصري" مفتوحًا على كل الاحتمالات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
0