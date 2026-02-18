خلفية "أية قرآنية" خطفت الأنظار .. نجم يوفنتوس يتصدر المشهد في أول أيام شهر رمضان

تواجد التركي صاحب الـ20 عامًا أمس الثلاثاء، في بلده الأم، لخوض مواجهة يوفنتوس أمام جلطة سراي، ضمن ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

المباراة خسرها رفاق كنان يلديز بخماسية مقابل هدفين، لتتعقد آمالهم في التأهل لدور الـ16.

لكن بخلاف النتيجة الكبيرة للقاء، أصبح يلديز حديث الجماهير التركية تحديدًا، عقب فيديو انتشر له مع أحد المشجعين..