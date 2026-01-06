سباليتي : جماهير روما وميلان ينشرون الفوضى في يوفنتوس وهذا موقفي من صفقة كييزا!

تطرق لوتشيانو سباليتي مدرب فريق يوفنتوس، عن إمكانية التعاقد مع فيديريكو كييزا جناح نادي ليفربول الإنجليزي، وسط الأنباء المتزايدة حول قدوم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

المدير الفني للفريق الإيطالي، تحدث مع شبكة "DAZN" عن قدوم كييزا المحتمل، وكذلك عن ركلة الجزاء التي أضاعها المهاجم الكندي جوناثان ديفيد مؤخرًا أمام ليتشي، وذلك قبل مباراة الفريق مساء الثلاثاء أمام ساسوولو في بطولة الدوري المحلي.

سباليتي قرر الدفاع عن قرار منح ديفيد ركلة الجزاء التي أثارت حالة من الجدل، وقال إن اللاعب يمتلك السجل المناسب في هذه الخاصية من أجل تسديد الركلات، كما كشف عن المسديين الرئيسيين لتلك الضربات بالفريق.

Getty/Goal