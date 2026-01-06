Spalletti Pisa Juventus Serie AGetty Images
Stefano Silvestri و علي سمير

سباليتي : جماهير روما وميلان ينشرون الفوضى في يوفنتوس وهذا موقفي من صفقة كييزا!

عملاق تورينو ينتصر على ساسوولو ليتحسن موقفه في المنافسة على الدوري الإيطالي

تطرق لوتشيانو سباليتي مدرب فريق يوفنتوس، عن إمكانية التعاقد مع فيديريكو كييزا جناح نادي ليفربول الإنجليزي، وسط الأنباء المتزايدة حول قدوم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

المدير الفني للفريق الإيطالي، تحدث مع شبكة "DAZN" عن قدوم كييزا المحتمل، وكذلك عن ركلة الجزاء التي أضاعها المهاجم الكندي جوناثان ديفيد مؤخرًا أمام ليتشي، وذلك قبل مباراة الفريق مساء الثلاثاء أمام ساسوولو في بطولة الدوري المحلي.

سباليتي قرر الدفاع عن قرار منح ديفيد ركلة الجزاء التي أثارت حالة من الجدل، وقال إن اللاعب يمتلك السجل المناسب في هذه الخاصية من أجل تسديد الركلات، كما كشف عن المسديين الرئيسيين لتلك الضربات بالفريق.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • الجدل حول لقطة ديفيد

    المدرب الإيطالي قال عن تسديد ركلات الجزاء في الفريق:""هل قررت من سيقوم بتسديدها؟ أنا دائمًا ما أقرر ذلك. لا يجب أن نستمع إلى مشجعي الفرق الأخرى الذين يخبروننا بما يجب أن نفعله لإحداث فوضى. نحن دائمًا ما نكتب على الأوراق داخل غرفة الملابس من سيقوم بتسديد ركلة الجزاء: يوم الأحد كان مكتوبًا لوكاتيلي و كينان ييلديز. لديهما العقل والشخصية اللازمة للتمييز وقياس الأمور. وفي تلك اللحظة، لا يمكن أن نأخذ الكرة من يد أحدهم، خاصة وأن هذا الشخص الذي أعطوه الكرة هو لاعب سجل 21/22 من أصل 26/27 ركلة جزاء في مسيرته".

    • إعلان

  • "كل شيء على ما يرام"

    وواصل سباليتي حديثه:"لو أنهما قاما بإعطاء الكرة لعامل المستودع (مسؤول المهمات)، فعندها نعم، يجب أن نتوقف.. لكنهما أعطوها لشخص يمكنه، من وجهة نظري، أن يسدد ركلة جزاء حتى لو لم يكن متخصصاً، وإلا لما كان عليّ حتى التفكير في ضمه للفريق. لذا كل شيء على ما يرام".

    وأوضح:" لقد أهدرنا ركلة جزاء تضعنا الآن في موقف يحتم علينا محاولة الفوز بهذه المباراة بأي ثمن، ولكن كل شيء طبيعي وتحت السيطرة. لقد حُسم دائماً من يجب أن يسدد ركلات الجزاء، ولا ينبغي أن يأتي ليخبرنا بذلك من لم يسبق له أبداً تجربة تلك اللحظات في الملعب. هؤلاء الأشخاص يفعلون ذلك لأنهم مشجعون لميلان أو لروما... من أجل إثارة الفوضى. لكن الفوضى تُخلق فقط إذا سمحنا نحن بذلك، وليس لأن الآخرين يريدون فرضها علينا".

     شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    الحديث عن عودة كييزا

    مدرب يوفي قال عن الصفقة المحتملة:"الاهتمام بكييزا؟ يسعدني أنكم توافونني بالأخبار. لم يُعقد اجتماع حقيقي وفعلي بشأن سوق الانتقالات بعد. أما فيما يخصني وبقدر ما أعلم، فلا يوجد أي شيء ملموس على الإطلاق".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • US Sassuolo Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    انتصار سهل ليوفتوس

    يوفنتوس فاز بسهولة على ساسوولو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على أرض الأخير، حيث كانت مهمة الضيوف سهلة لحصد الثلاث نقاط.

    الهدف الأول جاء عن طريق طارق محرموفيتش لاعب ساسوولو بالخطأ في مرماه، بينما سجل فابيو ميريتي الهدف الثاني بالدقيقة 62، واختتم جوناثان ديفيد الثلاثية بعده بدقيقة واحدة فقط.

    ويرتفع بذلك رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي ليصل إلى 36 نقطة، مقابل 37 لنابولي و38 لميلان، بينما يحتل إنتر الصدارة بـ39 نقطة.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
كريمونيزي crest
كريمونيزي
كريمونيسي
0