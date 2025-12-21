تعيش أسهم يوفنتوس أيامًا من النشوة الحقيقية، لكن خلف المنحنيات الصاعدة في الرسوم البيانية تدور معركة مالية أوسع بكثير، حيث تُريد شركة سعودية الاستحواذ على نادي "السيدة العجوز".
الرد جاء حاسمًا .. السعودية تستهدف الاستحواذ على يوفنتوس بعرض "ملياري"
- AFP
محاولة سعودية للاستحواذ على يوفنتوس.. ورد قاطع
فبعد المحاولة الأخيرة للاستحواذ من جانب شركة "تيذر"، والتي تم ردّها بشكل قاطع، يعود يوفنتوس مجددًا إلى صدارة العناوين وسط شائعات مدوية تتعلق بإمكانية تغيير ملكية النادي.
هذه المرة، تشير التسريبات إلى الشرق الأوسط؛ إذ أفادت صحيفة "توتوسبورت" بأن السعودية وضعت "السيدة العجوز" ضمن اهتماماتها، مع استعداد لتقديم عرض ضخم. غير أن الرد القادم من تورينو، ومن جون إلكان تحديدًا، يبدو متوقعًا ومشابهًا تمامًا لما حدث مع عرض تيذر: رفض قاطع.
عرض بملياري يورو
شهد سهم يوفنتوس ارتفاعًا بنسبة 28% خلال سبعة أيام فقط، إذ صعد من 2.19 إلى 2.81 يورو للسهم الواحد، لترتفع القيمة السوقية للنادي إلى نحو 1.17 مليار يورو.
وفي الساعات الأخيرة، ظهرت شائعات جديدة تفيد بأن مبعوثين سعوديين طرحوا على شركة "إكسور" عرض استحواذ يقترب من ملياري يورو.
ولا يُعد هذا الرقم عشوائيًا، إذ يعتبره محللون الحد الأدنى أو سعر البداية للدخول إلى طاولة المفاوضات من أجل الاستحواذ على الحصة الأكبر من النادي. عرض قد يُغري كثيرين، لكنه يصطدم بإصرار عائلة أنييلي–إلكان على التمسك بملكية يوفنتوس.
تيذر وسيناريو 2026
رغم التقييم الفلكي المحتمل، فإن التخلي عن يوفنتوس ليس مطروحًا على طاولة "إكسور".
وإذا ما تم تقديم العرض السعودي بشكل رسمي، فسيُعامل بالطريقة نفسها التي عومل بها عرض "تيذر" سابقًا: الإعادة إلى المرسل.
ويبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل العلاقة مع الشركاء الحاليين، وعلى رأسهم "تيذر"، خاصة أن عملاق العملات الرقمية لم يتخلَّ تمامًا عن حلمه المتعلق بيوفنتوس، ولا يُستبعد أن يعود بمحاولة جديدة، ربما في عام 2026.
ماذا عن يوفنتوس؟
يمرّ نادي يوفنتوس في الفترة الحالية بحالة واضحة من الاستقرار الفني والنتائجي، بعدما استعاد توازنه وفرض شخصيته في المنافسات المحلية، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات خلال آخر 7 مباريات خاضها في مختلف البطولات، وهو ما يعكس التحول الإيجابي في أداء الفريق تحت قيادة المدير الفني لوتشيانو سباليتي، الذي نجح في إعادة الانضباط التكتيكي والروح القتالية داخل صفوف "السيدة العجوز".
وجاء آخر انتصارات يوفنتوس مساء السبت الماضي على حساب روما بنتيجة 2-1، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية حتى دقائقها الأخيرة، واحتاج خلالها البيانكونيري إلى شخصية الكبار والخبرة لحسم النقاط الثلاث أمام منافس عنيد، في لقاء شكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى تطور الفريق وقدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة.
وبفضل هذه السلسلة الإيجابية، يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، ليبقى على مقربة من صدارة الترتيب، حيث يفصله 4 نقاط فقط عن إنتر المتصدر، ما يُبقي حظوظه قائمة بقوة في الدخول على خط المنافسة خلال الجولات المقبلة، خاصة مع تقارب النقاط بين فرق المقدمة.
ويواصل يوفنتوس استعداداته لخوض مواجهة جديدة في الدوري الإيطالي، عندما يستضيف فريق بيزا مساء السبت 27 ديسمبر الجاري، في مباراة يسعى خلالها لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، قبل أن يخوض اختبارًا آخر أمام ليتشي في الجولة التالية، في مرحلة مفصلية قد تحدد بشكل كبير طموحات الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.