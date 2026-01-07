"وسط تحرك يوفنتوس للتعاقد معه" .. الأهلي يحسم موقفه من فرانك كيسييه

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو تمسك إدارة النادي الأهلي، بتجديد عقد النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

رومانو كشف عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للأهلي، قدّم عرضًا ضخمًا لكيسييه - لم يذكر أي أرقام -؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول، والذي ينتهي يوم 30 يونيو 2026.

وأكد رومانو أن كيسييه، سيستمر في صفوف الفريق الأهلاوي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حتى لو رفض عرض التجديد، المقدّم من روي بيدرو.

بمعنى.. الأهلي لن يبيع "الستة أشهر الأخيرة" في عقد النجم الإيفواري، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ حتى لو رفض تجديد عقده، لسنواتٍ أخرى.