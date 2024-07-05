يورو 2024 | نجم إسبانيا ينقذ دي لا فوينتي من سيناريو تشافي الأسود .. و"بكاء" تحول إلى لعنة على ألمانيا

مباراة مجنونة ونهاية قصة حزينة..

الجميع يحب النهايات السعيدة، سواء كانت في الحياة الواقعية أو في القصص والروايات؛ لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.

هذا ما حدث في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وعلى عكس ما كان يتمنى الألمان؛ انتهت قصتهم مع هذه البطولة الأوروبية الكبيرة، بأسوأ طريقة ممكنة؛ وذلك بالخروج من دور ربع النهائي أمام منتخب إسبانيا.

إسبانيا فازت (2-1) على منتخب ألمانيا؛ بعد مباراة مثيرة وماراثونية، وصلت إلى الشوطين الإضافيين؛ ليحرموا أصحاب الأرض من احتفال كان منتظر بين شعبهم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز إسبانيا على ألمانيا، وتأهلها إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا رسميًا..