يورو 2024 | كرة النمسا الشاملة تنتصر في "ليلة مالين السوداء" .. وخلطة كومان مع هولندا "بلا شخصية"

النمسا تحقق المفاجأة في "يورو 2024"..

جزء كبير من متعة كرة القدم؛ يتمثل في "المفاجآت غير المتوقعة" التي تشهدها بعض المباريات، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

هذه المتعة تجلت بأبهى صورها في منتخب النمسا الأول لكرة القدم، خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ومنذ أول مباراة في البطولة وعلى الرغم من الخسارة (0-1) أمام فرنسا، أظهر المنتخب النمساوي، ملامح تؤكد على أنه سيكون "الحصان الأسود"، في هذا الحدث القاري الكبير.

المنتخب النمساوي وبعد الخسارة أمام فرنسا، فاز على بولندا (3-1) في الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم ضد هولندا بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في الجولة الثالثة.

وبهذه النتائج.. صعدت النمسا إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، كمتصدرة للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن فرنسا "الوصيفة"، ونقطتين عن هولندا "الثالثة".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز النمسا على هولندا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة "يورو 2024"..