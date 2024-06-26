يورو 2024 | ثنائية "مانشستر سيتي-آرسنال" تضر بلجيكا .. وشبح الجزائر المر يتكرر في مباراة سلوفاكيا ورومانيا

جنون "يورو 2024" يتواصل..

بحسابات معقدة للغاية.. دخلت منتخبات بلجيكا ورومانيا وأوكرانيا وسلوفاكيا، منافسات الجولة الثالثة "الأخيرة" من مباريات المجموعة الخامسة، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

هذا الرباعي دخل الجولة الثالثة من دور المجموعات، وهم يملكون "3 نقاط" في رصيد كلٍ منهم؛ حيث الجميع مرشح للتأهل أو مغادرة البطولة القارية الكبرى، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

لكن.. مثلما دخل هذا الرباعي الجولة الثالثة، خرجوا منها؛ حيث ظل الجميع متساويين برصيد "4 نقاط"، وذلك بتعادل بلجيكا مع أوكرانيا (0-0)، وتعادل سلوفاكيا مع رومانيا، بهدف لمثله.

هذه النتائج تعني.. تأهل رومانيا كمتصدرة للمجموعة الخامسة، وبلجيكا كـ"وصيفة" لها، بينما سلوفاكيا صعدت ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

ومن ناحيته.. ودع منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم، بطولة كأس أمم أوروبا 2024، من دور المجموعات، وبفارق الأهداف فقط عن الثلاثي المتأهل؛ وذلك بسبب خسارته في الجولة الأولى، بثلاثية نظيفة أمام رومانيا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة "الساخنة"، من مباريات المجموعة الخامسة..