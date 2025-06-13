ميسي شتوتجارت ولامين يامال البرتغالي .. أفضل نجوم صاعدين يجب متابعتهم في يورو 2025 للشباب

GOAL يستعرض أبرز اللاعبين الموهوبين الذين سيحاولون قيادة منتخباتهم نحو المجد في البطولة المقامة بسلوفاكيا هذا الصيف

قبل عامين، فازت إنجلترا بلقبها الأول في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا في جورجيا ورومانيا، بعد فوزها على إسبانيا 1-0 في النهائي بفضل ركلة حرة من كول بالمر.

يأمل "شباب الأسود" أن يحالفهم الحظ مرة أخرى عندما تنطلق بطولة 2025 هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تكون إسبانيا أقوى هذه المرة، في حين أن منتخبات مثل البرتغال وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا في حالة جيدة للتأهل إلى الأدوار المتقدمة.

قدمت كل دولة قائمة تضم 23 لاعبًا للمشاركة في البطولة، ويحق للاعبين المولودين في 1 يناير 2002 أو بعده المشاركة في البطولة.

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وهذا يعني أن المسابقة ستشهد مزيجًا رائعًا من الحماس الشبابي والخبرة، حيث يسعى بعض اللاعبين إلى ترك بصمة على الساحة الدولية لأول مرة، بينما يسعى آخرون إلى اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتهم الاحترافية الناشئة.

لكن من الذي يجب أن تنتبه له؟ GOAL تقدم لك معلومات عن ستة نجوم مستقبليين محتملين...