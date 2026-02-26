يورغن كلوب يواجه خطر الإقالة من ريد بول؟ أسئلة حول مستقبل مدرب ليفربول السابق وسط أنباء عن ارتباطه بريال مدريد

ترك كلوب منصبه الإداري عندما قطع علاقاته مع ليفربول في صيف 2024. وهو الآن في الشهر الرابع عشر تقريبًا من عمله مع ريد بول، ولكن لا يُستبعد رحيله المبكر عن هذا المنصب.

وفقًا لصحيفةSalzburger Nachrichten، فإن "التوتر" في ذلك المعسكر قد يؤدي إلى انفصال الطرق. ويُزعم أن اللاعب البالغ من العمر 58 عامًا لم يعد يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الخطط المستقبلية. ويذكر التقرير أن كلوب "أصبح السفير المثالي للعلامة التجارية لشركة المشروبات التي تتخذ من سالزبورغ مقرًا لها. لكن هذا لا يمكن أن يخفي حقيقة أن تعيينه لم يكن له تأثير إيجابي في مجال مسؤوليته الفعلي".