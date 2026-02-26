Getty Images Sport
ترجمه
يورغن كلوب يواجه خطر الإقالة من ريد بول؟ أسئلة حول مستقبل مدرب ليفربول السابق وسط أنباء عن ارتباطه بريال مدريد
تقرير يزعم أن كلوب يشعر بالإحباط في منصب المدير العالمي لكرة القدم
ترك كلوب منصبه الإداري عندما قطع علاقاته مع ليفربول في صيف 2024. وهو الآن في الشهر الرابع عشر تقريبًا من عمله مع ريد بول، ولكن لا يُستبعد رحيله المبكر عن هذا المنصب.
وفقًا لصحيفةSalzburger Nachrichten، فإن "التوتر" في ذلك المعسكر قد يؤدي إلى انفصال الطرق. ويُزعم أن اللاعب البالغ من العمر 58 عامًا لم يعد يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الخطط المستقبلية. ويذكر التقرير أن كلوب "أصبح السفير المثالي للعلامة التجارية لشركة المشروبات التي تتخذ من سالزبورغ مقرًا لها. لكن هذا لا يمكن أن يخفي حقيقة أن تعيينه لم يكن له تأثير إيجابي في مجال
مسؤوليته الفعلي".
- Getty Images
ريد بول ترد على شائعات رحيل كلوب
يقال إن كلوب يشعر بالإحباط، حيث يتم تقييد نفوذه بشدة، ويُفترض أنه منفتح على فكرة العودة إلى التدريب. ويُقال إن ريد بول لن تقف في طريق المدرب السابق لبروسيا دورتموند إذا أراد المغادرة هذا الصيف.
لكن ريد بول سارع إلى نفي هذه الشائعات. وقال الرئيس التنفيذي أوليفر مينتزلاف لموقعtransfermarkt.de: "هذا هراء تمامًا ولا أساس له من الصحة. على العكس، نحن راضون للغاية عن عمل يورغن كلوب.
إنه يبذل جهدًا كبيرًا، ويتواصل باستمرار مع مدربينا ومديرينا الرياضيين، ويطور فلسفة ريد بول لكرة القدم بشكل مستدام. نحن مقتنعون بأنه الرجل المناسب لهذا المنصب. هذا هو ما نركز عليه كل طاقتنا واهتمامنا".
كلوب أراد استراحة من ضغوط التدريب
ينتهي عقد كلوب مع ريد بول في عام 2029. وقد صرح بشكل منتظم أنه لا ينوي العودة إلى ضغوط إدارة الأندية في أي وقت قريب. وقال لـ Servus TV في يناير 2026: "لم أعد أرغب في العيش مع هذا الجدول الزمني المزدحم الذي عشت معه لأكثر من 25 عامًا. سوق التدريب يشهد تغييرات كبيرة، وليس من السيئ أن تراقب كل ذلك من منظور المراقب ولا تفكر في ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لك شخصيًا، لأنك في المكان المناسب حيث أنت".
وتابع حديثه عن كونه من محبي المشاريع والالتزامات طويلة الأمد: "بقيت في ماينز لمدة سبع سنوات، على الرغم من أنه كان بإمكاني الانتقال كل عام؛ وبقيت في دورتموند لمدة سبع سنوات، على الرغم من أنه كان بإمكاني الانتقال إلى مكان آخر بشكل متكرر نسبيًا؛ وكان بإمكاني مغادرة ليفربول في وقت أبكر، حيث لم تكن لديّ الكثير من العروض. لذا، أنا أحب العلاقات طويلة الأمد، والعلاقة مع ريد بول لم تبدأ إلا للتو".
- Getty
هل سيحل غلاسنر محل كلوب عند عودته إلى التدريب؟
ومع ذلك، تم طرح اسم كلوب كخليفةمحتمل لـ تشابي ألونسو في ريال مدريد - حيث يشغل ألفارو أربيلوا حاليًا منصب المدرب المؤقت في سانتياغو برنابيو. كما لم يتم استبعاد عودتهالعاطفية إلى أنفيلد، مع طرح أسئلة غريبة حول استمرار وجود آرني سلوت هناك.
كما أشارت صحيفة Salzburger Nachrichten إلى أن ريد بول لديها بالفعل خليفة لكلوب في الاعتبار. ويقال إن هذا الرجل هو أوليفر غلاسنر، المدير الفني الحالي لكريستال بالاس. وقد عمل سابقًا كمنسق رياضي ومساعد مدير في ريد بول سالزبورغ.
استمرت أسهم النمساوي في الارتفاع في إنجلترا، مع تحقيق أول لقب تاريخي كبير في بالاس - حيث فازوا بكأس الاتحاد الإنجليزي 2025. كشف غلاسنر أنه سيغادر سيلهورست بارك عند انتهاء عقده في الصيف.
وقد ارتبط اسمه بوظائف إدارية أخرى يشغلها حاليًا مدربون مؤقتون - مثل تلك في مانشستر يونايتد وتوتنهام - ولكنه قد يميل إلى التراجع وتولي دور أكثر استرخاءً مع ريد بول، مما سيسمح لكلوب بالذهاب في الاتجاه المعاكس.
إعلان