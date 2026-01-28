Goal.com
مباشر
Klopp graficaGetty Images
علي سمير

رحلة لاستعادة الشغف الضائع .. كلوب يغلق الباب أمام ريال مدريد من أجل "إنقاذ ألمانيا" على طريقة الإنجليز!

المدرب الألماني يبتعد بشكل أكبر عن فكرة الانتقال إلى العملاق الإسباني

منذ رحيله عن ليفربول في صيف 2024، والتكهنات تلاحق يورجن كلوب في كل مكان حول إمكانية عودته للتدريب، سواء من بوابة الريدز أو العملاق الإسباني ريال مدريد.

كلوب الذي قرر الحصول على راحة تامة من التواجد المستمر في غرف الملابس "التي أصبح لا يحبها"، والوقوف على أعصابه في المباريات، اتجه في مسار مختلف ولكنه لا يزال متعلقًا لكرة القدم، بعد الاعتراف بانخفاض شغفه نوعًا ما تجاه اللعبة في سنواته الأخيرة بعالم التدريب.

الألماني المخضرم يعمل حاليًا كمدير لقطاع الكرة العالمية في شركة "ريد بول"، ورغم كل ما يثار مؤخرًا حول اعتباره "الهدف الحلم" للرئيس فلورنتينو بيريز في ريال مدريد بعد رحيل تشابي ألونسو، يبدو أن ذهن كلوب ليس في سانتياجو برنابيو على الإطلاق.

ويأتي ذلك بعدما تم تداوله حول ترتيبه لخطة شاملة من أجل إصلاح الكرة الألمانية وتطويرها من مراحل الشباب، وذلك عن طريق إنشاء بطولة جديدة في بلاده..

  • Costa Rica v Germany: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    الكرة الألمانية في خطر

    منتخب المانشافت عاش فترات من التخبط في السنوات الماضية، بالوادع المبكر لكأس العالم بنسختي 2018 و2022، والفشل في الفوز بيورو 2024 على أرضه ووسط جماهيره، وإن كان مستواه قد تحسن في البطولة الأخيرة.

    ألمانيا شهدت حالة من النقص في العديد من الأماكن والمراكز الحساسة في الملعب، وعلى رأسها المهاجم الصريح، الذي كان بمثابة العقدة للمانشافت، بسبب الفشل المستمر في الخروج بمهاجم هداف من طينة الكبار، وإن كانت الآمال قد عقدت بالفعل على نيك فولتيمادي لاعب نيوكاسل يونايتد.

    صحيفة "بيلد" الألمانية، قالت إن هناك مخاوف داخل الاتحاد المحلي في البلاد، بسبب الإحصائيات والأرقام الأخيرة المتعلقة باللاعبين الشباب والعثور على المواهب التي يمكنها الدخول لفرق الكبار.

    الأرقام تشير إلى أن هناك تسع أكاديميات فقط في ألمانيا، يمكن تصنيفها ضمن أفضل 100 أكاديمية إخراجًا للمواهب المميزة في أوروبا، وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بالإمكانيات التي تمتلكها البلاد.

    وأما بالنسبة للدوري الألماني، فتحتوي المسابقة حاليًا على أقل عدد من اللاعبين المحليين من بين الدوريات الخمسة الكبرى، مما يوضح لنا ضرورة استقطاب الأجانب بصفة مستمرة لسد العجز الذي تواجهه الأندية في العديد من المراكز.

    وأما بالنسبة للاعبين الشباب القادمين من الأكاديميات، فوصلت نسبة الدقائق الملعوبة لهم في البوندسليجا وصلت إلى 15%، وهو ما دفع يورجن كلوب للتدخل سريعًا في حملة وطنية مُوسعة!

    • إعلان
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-KLOPPAFP

    خطة بمساعدة سامي خضيرة

    كلوب لن يعمل وحده في هذا المخطط الشامل للنهوض بالكرة الألمانية، سيعاونه وفقًا لما أكدته "بيلد" المجموعة التالية..

    ماركوس كروشه  المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت، أندرياس ريتيج رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، مارك لينتس من رابطة البوندسليجا، وسامي خضيرة لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا السابق.

    وتعتمد الخطة على إنشاء دوري للاعبين تحت 21 سنة، لمساعدة المواهب الصغيرة على اكتساب الخبرة اللازمة باللعب في مستويات جيدة، تمهيدًا لتصعيدهم إلى الفريق الأول بالبوندسليجا.

    الخطة ليست وليدة اللحظة، القلق متزايد في ألمانيا منذ الفوز بكأس العالم 2014، حيث ودعت مسابقتي 2018 و2022 من دور المجموعات، ولم تحصل على اليورو منذ عام 2000، ولم تتخطى ربع نهائي المسابقة منذ 2016.

    ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعًا بين الأندية الألمانية في شهر مارس القادم، من أجل الموافقة على هذه الخطة لإدخال دوري تحت 21 سنة، وهي مسابقة مماثلة لـ"الدوري الإنجليزي الممتاز 2"، والذي أخرج العديد من المواهب المميزة في إنجلترا.

    وفي الحقيقة، ربما يأتي هذا المقترح بدافع الغيرة من الإنجليز، لأن الأسود الثلاثة يتمتعون بكم هائل من المواهب الشابة التي سلكت طريقها من الأكاديميات نحو فرق الكبار بفضل هذا الدوري البديل للاعبين الشباب، ويتصدرهم هاري كين وجود بيلينجهام وديكلان رايس وبوكايو ساكا وفيل فودين وغيرهم.

    ألمانيا تريد السير على نفس الطريق، لإيمانها بأنها تمتلك القدر الكافي من المواهب، المشكلة فقط في تشكيل الطريق المناسب لها لمزاحمة الكبار والوصول إلى أعلى مكانة في اللعبة.

    ووفقًا للمشرات الأولية، فمن المتوقع أن يبدأ الأمر سريعًا في موسم 2026/2027، بهدف تقليل الفجوة بين المحترفين والشباب، لتأمين مستقبل الكرة الألمانية.

  • Real Madrid v Liverpool FC: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    وداعًا ريال مدريد؟

    مسؤولية تطوير الكرة الألمانية بأكملها ليست سهلة على الإطلاق، لذلك يبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سيكون عليه نسيان فكرة التعاقد مع يورجن كلوب في أي وقت قريب.

    لو لم يستمر ألفارو أربيلوا في منصبه وقرر النادي التعاقد مع مدرب آخر أكثر خبرة بنهاية الموسم، سيكون على ريال البحث عن أهداف أخرى، لأن كلوب الذي قرر الحصول على راحة من "وظيفة واحدة"، لن يُغرق نفسه بعدة مهام في وقت واحد.

    كلوب سيقضي الفترة القادمة من أجل العمل على إنشاء هذا الدوري، تزامنًا مع وظيفته الرئيسية مع ريد بول، ومن المستحيل أن يضيف تدريب ريال مدريد إلى قائمة وظائفه، لأن طبيعة النادي متطلبة للغاية وتحتاج إلى تفرغ هائل.

    ولذلك، سيكون على ريال السير في جهات أخرى والتخلي عن حلم بيريز الأهم، وهناك بعض الأسماء التي يمكن أن تظهر في حالة رحيل أربيلوا، وعلى رأسها توماس توخيل وأندوني إيراولا وزين الدين زيدان وربما جوزيه مورينيو.

    المهم أن الألماني قرر إغلاق الباب أمام عودة قريبة للتدريب على الأقل لمدة عام أو عامين قادمين، وذلك من أجل استعادة شغفه تجاه كرة القدم والذي بدأ باستكشاف المواهب وجلب النجوم من أماكن مغمورة في بداية فترته كمدرب لماينتسه وبوروسيا دورتموند!

0