Getty Images Sport
ترجمه
يوتيوبر KSI يضع نصب عينيه الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إعلانه عن استثماره في نادي سابق في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي
الإعلان والرؤية الطموحة
أعلن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، واسمه الحقيقي أولاجيد أولاتونجي، هذا الخبر المفاجئ عبر مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهر يوم الثلاثاء. وهو ليس غريبًا على المشاريع الطموحة، حيث أحدث ثورة في صناعة المشروبات مع Prime وفي عالم الترفيه في برنامج Britain’s Got Talent.
والآن، يتخلى هذا المشجع المتعصب لنادي أرسنال عن عالم FIFA الافتراضي من أجل التحدي الذي يمثله الدوري الوطني الجنوبي. بالنسبة لهذا المؤثر المليونير، فإن هذه الخطوة تمثل عودة روحية إلى النادي الذي ساعده في بناء إمبراطوريته على الإنترنت من خلال مقاطع الفيديو التي كان ينشرها في بداياته في عالم الألعاب. وأعرب KSI عن حماسه في مقطع الفيديو الذي أعلن فيه هذا الخبر، قائلاً: "أنا متحمس جداً لبدء هذه الرحلة. ستكون بالتأكيد رحلة مليئة بالتقلبات، لكنني آمل أن أعيد داجينهام وريدبريدج إلى أيام المجد... لذا انضموا إلي في هذه المغامرة المثيرة وسأراكم جميعًا في فيكتوريا رود هذا السبت!"
- Getty Images Sport
سد الفجوة بين الألعاب والواقع
يحتل داجنهام آند ريدبريدج حالياً المركز الثالث عشر في دوري الوطنية الجنوبية، بعد أن عانى من هبوط مخيب للآمال من الدرجة الخامسة في الموسم الماضي. التباين بين المالك الجديد والنادي صارخ؛ حيث يفتخر KSI بأكثر من 50 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مما يجعل متابعي النادي البالغ عددهم 43500 متابع على Instagram يبدون ضئيلين. ومع ذلك، مع ثروة صافية تقدر بـ 80 مليون جنيه إسترليني، فإن الدعم المالي موجود بالتأكيد لبدء صعود سريع عبر الدرجات.
في حين أن القفزة من الدرجة السادسة الإقليمية إلى الدرجة الأولى تبدو وكأنها خيال، إلا أن KSI مصمم على أنه يمكنه تكرار النجاح الهوليوودي الذي حققه رايان رينولدز وروب ماك في ريكسهام. إنه يدرك تمامًا الفروق بين دور اللاعب ودور عضو مجلس الإدارة، لكنه يصر على أن روحه التنافسية ستسد هذه الفجوة. "أعلم أن لعب لعبة فيديو وامتلاك نادٍ لكرة القدم أمران مختلفان تمامًا، ولكن مع Race to Division One، كانت رحلة... مع هذا النادي، أريد أن أفعل ما لا يمكن تصوره. أريد أن أوصل داجينهام وريدبريدج إلى الدوري الممتاز."
التواصل مع مشجعي داغرز
في حين أن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال الهدف النهائي على المدى الطويل، فإن الأولوية الفورية هي استقرار النادي الذي يعاني من تراجع في مستواه على أرض الملعب. فيكتوريا رود، وهو ملعب يتسع لأكثر من 6000 متفرج، بعيد كل البعد عن ملعب الإمارات حيث غالبًا ما يشاهد KSI وهو يشجع فريق أرسنال. ومع ذلك، فقد وعد بأن يكون رئيسًا عمليًا ومشاركًا للغاية في فريق شرق لندن.
وقد خاطب قاعدة المشجعين الحالية مباشرة، معترفًا بأن شهرته قد تكون مصدر قلق للمشجعين التقليديين الذين دعموا النادي منذ تأسيسه في عام 1992. وسارع KSI إلى طمأنة المشجعين المحليين بأنه سيكون شخصية بارزة يمكن الوصول إليها. "الجميع هنا رائعون، إنهم أشخاص مجتهدون، وأريد أن أكون الرجل الذي يمكنه التأثير على الأمور داخل الملعب وخارجه.
أنتم هنا منذ وقت أطول مني بكثير، وأعلم أن بعضكم قد يشعر بالخوف من كوني أحد المالكين، لكنني شخص يمكن الوصول إليه.
يمكنكم إرسال تغريدات لي، وسأراها. يمكنكم التعبير عن إحباطكم لي، أو الاحتفال معي؛ أنا شخص سهل الوصول إليه.
"أي مالك تعرفونه يمكنه رؤية جميع المشجعين بهذه الطريقة؟ هذا أنا يا أخي."
- AFP
روح المقاتل في قاعة اجتماعات مجلس الإدارة
تأتي هذه الخطوة على غرار ما فعله زميله في إنتاج المحتوى سبنسر أوين، الذي أسس نادي هاشتاج يونايتد، لكن KSI يسلك مسارًا مختلفًا بمحاولته إحياء نادٍ تاريخي سابق في دوري كرة القدم الإنجليزي. سرعان ما وجد المشجعون على الإنترنت طرافة في الموقف، وعلقوا مازحين أن يوتيوبر سيصدم عندما يدرك أنه لا يمكنه علاج اللاعبين المصابين في الحياة الواقعية بطريقة سحرية عن طريق تطبيق "بطاقة علاج" افتراضية على مهاجمين مثل آندي كارول، كما كان يفعل غالبًا في أيامه التي يعيشها في ذكريات FIFA Ultimate Team.
بعيدًا عن الميمات على الإنترنت، أكد رئيس Daggers الجديد أنه مستعد لمواجهة صعوبات كرة القدم خارج الدوري. وهو يعتزم غرس نفس موقف "لا تستسلم أبدًا" في الفريق، وهو الموقف الذي ساعده على النجاة من النزالات القاسية في حلبة الملاكمة. واختتم أولاتونجي بيانه بوعد بالالتزام المطلق، قائلاً: "أنا مقاتل. لقد كسرت أنفي، وكسرت يدي، وكسرت إبهامي. خضت معارك صعبة، لكنني استمررت مهما حدث. مع داغرز، سأستمر في القتال. سأفعل كل ما بوسعي لضمان نجاحنا".
