أعلن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، واسمه الحقيقي أولاجيد أولاتونجي، هذا الخبر المفاجئ عبر مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهر يوم الثلاثاء. وهو ليس غريبًا على المشاريع الطموحة، حيث أحدث ثورة في صناعة المشروبات مع Prime وفي عالم الترفيه في برنامج Britain’s Got Talent.

والآن، يتخلى هذا المشجع المتعصب لنادي أرسنال عن عالم FIFA الافتراضي من أجل التحدي الذي يمثله الدوري الوطني الجنوبي. بالنسبة لهذا المؤثر المليونير، فإن هذه الخطوة تمثل عودة روحية إلى النادي الذي ساعده في بناء إمبراطوريته على الإنترنت من خلال مقاطع الفيديو التي كان ينشرها في بداياته في عالم الألعاب. وأعرب KSI عن حماسه في مقطع الفيديو الذي أعلن فيه هذا الخبر، قائلاً: "أنا متحمس جداً لبدء هذه الرحلة. ستكون بالتأكيد رحلة مليئة بالتقلبات، لكنني آمل أن أعيد داجينهام وريدبريدج إلى أيام المجد... لذا انضموا إلي في هذه المغامرة المثيرة وسأراكم جميعًا في فيكتوريا رود هذا السبت!"