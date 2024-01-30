يهدر موهبته!.. لا مزيد من الأعذار لراشفورد بعد خذلان مانشستر يونايتد المستمر

هل حان وقت رحيل راشفورد عن مانشستر يونايتد؟

يواصل ماركوس راشفورد، إثارة الجدل بسبب تصرفاته المتهورة والغير مسؤولة رغم معاناة فريقه مانشستر يونايتد من موسم كارثي.

وقال تشافي هيرنانديز، سابقًا أنه عندما تسمع أن لاعب كرة قدم يعاني من التهاب المعدة "فإنك تعتقد أن هناك شيئًا آخر يحدث"، وفي مانشستر يونايتد تم استبدال التهاب المعدة بكلمة "مرض" بعد غياب ماركوس راشفورد، عن التدريب هذا الأسبوع واستبعاده من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نيوبورت كاونتي.

وربما شعر راشفورد، بمرض شديد لدرجة أنه لم يتمكن من التدريب يوم الجمعة الماضية ولكن تم الكشف عن أن المهاجم الإنجليزي كان في بلفاست لرؤية صديقه رو شون ويليامز، وذهب إلى النوادي الليلية، ليس مرة واحدة بل مرتين.

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وحصل راشفورد، على إجازة يوم الخميس الماضي ولم تكن هناك مشكلة في خروجه لرؤية ويليامز، بعد التدريب يوم الأربعاء وحتى مع رؤيته في حانة لافيرتي في وسط مدينة بلفاست، ولكن المشكلة هي أنه شوهد في ملهى "Thompson's Garage" الليلي في وقت لاحق من يوم الأربعاء ثم مرة أخرى يوم الخميس، ولم يغادر حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة قبل العودة إلى مانشستر على متن طائرة خاصة في الساعة الثامنة صباحًا.

وهذا ليس انتهاكه الأول، إن تصرفات راشفورد، وعدم تحمله للمسؤولية كونه نجم اليونايتد واللاعب الأعلى أجرًا في النادي تسببت في خذلان الجمهور والأهم من ذلك أنه يخذل نفسه.