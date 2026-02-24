أكانجي قتل الريمونتادا والكرة الإيطالية تنهار .. مغامرة بودو جليمت مستمرة وإنتر يقع ضحية لرجل ميلان العائد من الاختفاء!

قبل مواجهة إنتر وبودو جليمت مساء الثلاثاء، في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ظن الجميع أنها "ليلة الريمونتادا" للفريق الإيطالي ومدربه كريستيان كيفو.

ولكن كل من انتظر الريمونتادا خرج من هذه الموقعة خالي الوفاض، بلا أي شيء، لتذهب بطاقة التأهل إلى مراحل إقصاء المغلوب للفريق النرويجي الذي يواصل إبهار الجميع على الصعيد القاري.

فريق المدرب شيتيل كنوتسن صمد في الشوط الأول، وقام بتتويج مجهوده بهدف مطمئن في الدقيقة 72 من عمر اللقاء عن طريق ينس بيتر هاوج، قبل أن يضيف هاكون إيفن الثاني بالدقيقة 58.

إنتر وقتها استفاق، وعلم أن كل شيء أصبح على وشك الانهيار، ليسجل هدفًا لم يكن كافيًا للعودة عن طريق أليساندرو باستوني بالدقيقة 76 من عمر اللقاء، وهنا توقفت رحلة الفريق الإيطالي في دوري الأبطال، وانتهت الأحلام في مداواة جراح نهائي النسخة الماضية أمام باريس سان جيرمان.