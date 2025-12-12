هل يغادر أتلتيكو مدريد إلى برشلونة؟ خوليان ألفاريز يكسر صمته بشأن التكهنات حول مستقبله!

منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024، أثبت ألفاريز نفسه كنقطة محورية في هجوم سيميوني.

ومع ذلك، فإن مكانته كأحد أفضل المهاجمين في الدوري الإسباني قد جذبت الانتباه بشكل حتمي، حيث تشير التقارير الأخيرة من إسبانيا إلى أن برشلونة ينظر إلى الفائز بكأس العالم 2022 كخليفة محتمل لروبرت ليفاندوفسكي على المدى الطويل.

في مقابلة مع صحيفة ماركا، سُئل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بشكل مباشر عن الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى منافس أتلتيكو المحلي. وبدلاً من تأجيج النيران، سارع المهاجم إلى التقليل من أهمية هذه التكهنات، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات هي مجرد جزء من اللعبة عندما تلعب على مستوى النخبة. وأصر على أن سعادته في العاصمة الإسبانية لم تتزعزع، على الرغم من الشائعات المستمرة.

"أنا هادئ جدًا".. أوضح ألفاريز عندما سُئل عما إذا كانت الشائعات التي تربطه ببرشلونة تزعجه مضيفًا: "أقول دائمًا إنه يجب على المرء أن يكون هادئًا ويؤدي عمله جيدًا على أرض الملعب. لكن هذا لا يزعجني، فهناك دائمًا شائعات. أحاول أن أركز على ما يجب أن أفعله، وهو اللعب ومساعدة الفريق".