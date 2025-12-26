يعترض تحكيميًا حتى بعد الاعتزال.. تفاصيل العقوبة التي تعرض لها جيرارد بيكيه!

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم RFEF قرارًا جديدًا بفرض غرامة مالية على نادي أندورا، بسبب واقعة كان بطلها النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام ديبورتيفو لاكورونيا، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وبحسب ما جاء في القرار الرسمي الصادر عن لجنة الانضباط، فقد تم تغريم نادي أندورا مبلغ 9 آلاف يورو، نتيجة تصرفات بيكيه خلال فترة الاستراحة بين شوطي المباراة، حين قام بتوجيه انتقادات مباشرة لحكم اللقاء، في واقعة وُصفت بأنها مخالفة صريحة للوائح والانضباط السلوكي المعمول به داخل المسابقات الإسبانية.